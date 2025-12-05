¥¹¥¿¥á¥ó¿ô¤òÇÜÁý¤µ¤»¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÀ¥¹¸1200Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1200Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð5000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£ÀîÀ¥¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿1Ç¯¡£Ìò³ä¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Î½Ð¾ì¿ô¤Ï102»î¹ç¤Èºòµ¨¤è¤ê3»î¹ç¸º¤é¤·¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï25»î¹ç¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯½Ð¾ì¿ô¤òÌóÇÜÁý¤Î48»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢5·î2Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÏÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òV»ú²óÉü¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤âà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Öá¤È¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½éËÜÎÝÂÇ¤âµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ç¤â°ú¤Â³¤ÂÇ·âÎÏ¤ò½ÅÅÀÅª¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹ÂÇ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥ª¥Õ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë