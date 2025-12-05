¿ÈÄ¹156Ñ¡¢ºÇÄ¹382Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·µ»¡¡Ìø°æ¼ÓÆà¤Ï¡Ö¥Ø¥Ã¥É3¤ÄÊ¬Î¥¤ì¤¿ÃÏÌÌ¤ò¸«¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¡©
¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈôµ÷Î¥¤òÃ¡¤½Ð¤¹¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡£ºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¡¢¤Ê¤ó¤È382Y¤òÈô¤Ð¤¹Ìø°æ¼ÓÆà¤Ï¡Ö¥Ø¥Ã¥É3¤ÄÊ¬Î¥¤ì¤¿ÃÏÌÌ¤ò¸«¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ÎÈô¤Ð¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¦Â³°Â¦¤ÎÃÏÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂÎ¤¬³«¤«¤º¶¯¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤Î300¥ä¡¼¥É¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¼ÂºÝ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«¤º¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É3¤Ä°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿²¾ÁÛ¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤Î³«¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¤·¤Ê¤êÌá¤ê¤òÂÔ¤Ä¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Ï¤ë¤«¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë²¾ÁÛ¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤¬³«¤¤¤ÆÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¤ò½¤Àµ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¾ÁÛ¥Ü¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤âÂÎ¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÇØÃæ¤òÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þº¸Â¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Å¿´¤ò¿åÊ¿¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Ï³«¤«¤º¡¢Ç±Å¾º¹¤¬¥¡¼¥×¤Ç¤¤ÆÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¾ÁÛ¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¹Å¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¹Å¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤Ê¤é¤·¤Ê¤ê¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²¾ÁÛ¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃæ´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£Ìø°æ¼ÓÆà¤ä¤Ê¤¤¡¦¤µ¤Ê¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£PLDAÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë4°Ì¡¢Íâ22Ç¯¤Ë¤Ï2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¸ø¼°ºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¤Ï½÷»ÒÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë382¥ä¡¼¥É¤ò¸Ø¤ëJPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·Êý¤ò¼èºà¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø¿ÈÄ¹162Ñ¡¢ºÇÄ¹337Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦²Å¿ôÉñÈþ¡¡±¦¼ê¤Ï¥è¥³¡¢º¸¼ê¤Ï¾å¤«¤é°®¤ë¡ÈÃ¡¤±¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¡É¤¬Èô¤Ð¤·¤ÎÈë·í¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
