小木曽喬が単独首位で週末へ 金谷拓実6位、金子駆大は11位
＜ゴルフ日本シリーズJTカップ 2日目◇5日◇東京よみうりカントリークラブ（東京都）◇7002ヤード・パー70＞国内男子ツアー最終戦の第2ラウンドが終了した。ツアー2勝目を狙う28歳・小木曽喬が1イーグル・4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「68」をマーク。トータル7アンダー・単独首位で大会を折り返した。
【写真】金谷拓実との結婚を公表した吉本ここね
トータル6アンダー・2位にソン・ヨンハン（韓国）。トータル5アンダー・3位に細野勇策、トータル4アンダー・4位には吉田泰基が続いた。米ツアーが主戦場の金谷拓実、逆転賞金王を狙う蝉川泰果らはトータル2アンダー・6位タイ。賞金ランキング1位の金子駆大はトータル1アンダー・11位タイで2日目を終えた。今大会の賞金総額は1億3000万円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
男子最終戦 2日目の結果
最新版 賞金ランキング
最終戦までもつれ込んだ三つ巴の賞金王争い 金子駆大と“優勝必須”の2人は何を思う？
プロゴルファーの金谷拓実と吉本ここね、今年1月に結婚していたことを公表 所属先も正式発表
女子ファイナルQT 最終日のリーダーボード
【写真】金谷拓実との結婚を公表した吉本ここね
トータル6アンダー・2位にソン・ヨンハン（韓国）。トータル5アンダー・3位に細野勇策、トータル4アンダー・4位には吉田泰基が続いた。米ツアーが主戦場の金谷拓実、逆転賞金王を狙う蝉川泰果らはトータル2アンダー・6位タイ。賞金ランキング1位の金子駆大はトータル1アンダー・11位タイで2日目を終えた。今大会の賞金総額は1億3000万円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
男子最終戦 2日目の結果
最新版 賞金ランキング
最終戦までもつれ込んだ三つ巴の賞金王争い 金子駆大と“優勝必須”の2人は何を思う？
プロゴルファーの金谷拓実と吉本ここね、今年1月に結婚していたことを公表 所属先も正式発表
女子ファイナルQT 最終日のリーダーボード