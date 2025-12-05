なんと「ドライバーとチッパー」の二刀流を推奨！ミズノが考える【100切りの最適解】セット『LX-01』が新し過ぎる
ミズノから、アマチュアの悲願達成に向けた新作クラブセットのアナウンス。「ミズノは、多くのゴルファーにとって目標であり悩みである“100切り”を達成するための機能を追求したクラブセット『LX-01』を12月4日にミズノ公式オンライン、一部の直営店で発売します」と、同社広報。
【画像】ロフト15度の43インチだけど、このサイズで直ドラできる!?
アマチュアを数多く見てきたキャディ、インストラクター、フィッターらにヒアリングを重ねた同社は、100を切れない原因を【1】ドライバーのOB【2】アイアンやUTで前進できない【3】アプローチが乗らない、との3大『100切り阻害要因』を定義。結果、解決の手段が、なんと通常／短尺の「ドライバー二刀流」に加え、転がす／上げる「チッパー二刀流」の新提案だ。
「OBゾーンまで“曲げにくい”ドライバー2本セット、前進するために“ダフりにくい”UTとアイアン、アプローチショットでグリーンに“寄せやすい”チッパー2本とバンカー専用SWを用意しました。ティショットの調子が良い時用の『Driver 1』と、調子が悪い時や狭いホール用に43インチの短尺設計で曲げにくい『Driver 2』を使い分けるのが、本セットならではのセッティングです」（同）
7番UT、8〜9番アイアン、PW、GWは、それぞれ“ダフりにくさ”を追求したソール形状。アプローチ用の転がす『Chipper 35』と上げる『Chipper 56』の2本など、徹底して『100切り阻害要因』を避ける独特の構成で、ヘッドスピード40m/s前後のゴルファーがターゲット。キャディバッグとパターはセットに含まず、クラブ10本のセット内容で税込149,600円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
