脇元華が優勝副賞の米と飲料品を地元に寄付「今度は私が子供たちの背中をそっと押してあげたい」
「伊藤園レディス」で悲願の初優勝を飾った脇元華が自身のインスタグラムを更新。副賞の米10俵（600kg）を宮崎市の子供たちに、伊藤園の飲料品3年分（1080本）を出身地の宮崎県小林市の子供たちに寄付することを公表した。
【動画】「子供達に少しでも温かい気持ちを届けたい」 脇元華が子供たちに向けてエール
公開した動画には脇元が登場。「家庭の事情で親の支えを得られない子供たち、一人親でも日々を頑張っている子供たち、不安を抱えながらも前を向こうとしている子供たち。そんな子供たちに少しでも温かい気持ちを届けたい」というのが、寄付を決めた最大の理由だと明かした。続けて「私も一人親家庭で育ちました。どんな時もそばで支えてくれた家族のおかげで、夢をあきらめずにゴルフを続けることができました」と自分の環境を語ると、「だから今度は私が子供たちの背中をそっと押してあげたい。あなたを見守る大人は必ずどこかにいるという想いが届いてくれたら嬉しく思います」と真摯に思いを語った。投稿文では「みんな美味しいお米と飲み物飲んで勉強頑張ってね」と明るく励ますと、「私もゴルフ頑張ります」とツアー2勝目に向けて意欲を綴っていた。動画を見たファンからは「なかなか出来ないことだと思います 素敵です!!」「素晴らしい、感動しました」「子供達も喜ぶよ」「最高です！ 一生応援します」など、脇元の決断を称賛する声が数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大の仲良し！ 小祝さくらと竹田麗央「久しぶりに長い時間を一緒に過ごせて…」小祝は手術後のギプスも外れ、ファンほっこり
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
オフは「二度寝」したい堀奈津佳とオフも「ランニング」の工藤遥加 対照的でも仲良しな同期コンビが仲良くランチ
東尾理子が初めてのタイゴルフに感動！「ほんと、素晴らしかった」と絶賛も「芝生がみっちり元気で…」と正直な感想を投稿
【動画】「子供達に少しでも温かい気持ちを届けたい」 脇元華が子供たちに向けてエール
公開した動画には脇元が登場。「家庭の事情で親の支えを得られない子供たち、一人親でも日々を頑張っている子供たち、不安を抱えながらも前を向こうとしている子供たち。そんな子供たちに少しでも温かい気持ちを届けたい」というのが、寄付を決めた最大の理由だと明かした。続けて「私も一人親家庭で育ちました。どんな時もそばで支えてくれた家族のおかげで、夢をあきらめずにゴルフを続けることができました」と自分の環境を語ると、「だから今度は私が子供たちの背中をそっと押してあげたい。あなたを見守る大人は必ずどこかにいるという想いが届いてくれたら嬉しく思います」と真摯に思いを語った。投稿文では「みんな美味しいお米と飲み物飲んで勉強頑張ってね」と明るく励ますと、「私もゴルフ頑張ります」とツアー2勝目に向けて意欲を綴っていた。動画を見たファンからは「なかなか出来ないことだと思います 素敵です!!」「素晴らしい、感動しました」「子供達も喜ぶよ」「最高です！ 一生応援します」など、脇元の決断を称賛する声が数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大の仲良し！ 小祝さくらと竹田麗央「久しぶりに長い時間を一緒に過ごせて…」小祝は手術後のギプスも外れ、ファンほっこり
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
オフは「二度寝」したい堀奈津佳とオフも「ランニング」の工藤遥加 対照的でも仲良しな同期コンビが仲良くランチ
東尾理子が初めてのタイゴルフに感動！「ほんと、素晴らしかった」と絶賛も「芝生がみっちり元気で…」と正直な感想を投稿