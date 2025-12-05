お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が3日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。オードリー若林正恭（47）と11年ぶりに飲み会を行ったと明かした。

山里と若林の限定ユニット「たりないふたり」が4年半ぶりに復活し、2日に収録があったという。「終わって、その後、打ち上げ行こうかって言って」と切り出した。「『たりないふたり』で結局、11年ぶり。若ちゃんと飲みに行ったの。打ち上げで」と明かした。

そして「（オードリーの）オールナイトニッポンでも、俺と個人的には会わないって言ってたから。遅くまでやって。みんなもスタッフさんも来てくれて」と語った。

「たりないふたり」の総合演出を務める元日本テレビのプロデューサー安島隆氏は山里と若林の飲み会でのツーショットを3日に自身のXで公開。「#たりないふたり 11年ぶりの2人揃った打ち上げ終了。復活を見届けて下さったお客様、ありがとうございました！ たりないふたりの漫才最高でしたよね？」とポストしている。

「たりないふたり」は12月12日(金)深夜0時30分〜59分、12月19日(金)深夜0時40分〜25時09分の2週連続で放送される。