【PS5：メイン基板交換における修理料金の値下げ】 12月5日 発表 オンライン修理の料金：36,300円（改定前）→30,800円（改定後）

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月5日、プレイステーション 5（PS5）におけるメイン基板交換の修理料金の値下げを発表した。

PS5の修理料金は2023年12月に価格が改定され、その際にメイン基板の交換は27,500円から36,300円（いずれもオンライン修理）へと大幅に値上げされていた。だが、今回メイン基板の交換修理のみ5,500円の値下げが行なわれ、オンライン修理の場合は30,800円、オンライン修理以外の場合は33,000円に改定される。

なお、同社は11月28日にPS5周辺機器の有償修理サービスを全製品に拡大したばかり。今回の修理料金の値下げにあたり「今後も、より長く安心してPS5をお楽しみいただけるよう、サポート体制を整えてまいります」とコメントしている。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

