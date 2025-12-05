ドジャース監督、山本由伸＆佐々木朗希のWBC出場「ピッチャーの場合は難しい」
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、12月5日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ」（ABEMA）に出演。山本由伸投手、佐々木朗希投手のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）出場について語った。
いろいろな話の中で、開催迫るWBCについての話題に。大谷翔平選手については「判断は翔平に任せました」としたものの、山本投手、佐々木投手については慎重な姿勢を見せる。
「ピッチャーの場合は難しい」と語るロバーツ監督は、「朗希がWBCで投げたら驚きます。朗希は故障明けで早めに先発投手として調整するのは難しい」と佐々木選手についてコメント。山本選手に関しても「由伸にとっても難しいことで、過去2年間、由伸はたくさん投げたし、来年も同じことを期待している」「しっかり休めないとシーズンでの活躍が難しくなる」と明かした。
その上で、「由伸と朗希と話す必要がある」としたロバーツ監督は、「彼らと日本にとって大事な大会ということは分かっていますが、彼らの健康を守りたい」と続け、「最も大事なのは彼らが健康でいて、来年チームのために好投すること。来年以降もずっと」と、来季を見据えて選手のキャリアや体調管理を最優先に考える姿勢を明確にした。
