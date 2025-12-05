ドジャース監督、王貞治氏との会食振り返る「本当にとても良い人です」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、12月5日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ」（ABEMA）に出演。11月に来日したときのエピソードと共に、「本当にとても良い人」と、王貞治氏とのツーショット写真を披露した。



この日の冒頭、11月の来日について笑顔で回顧したロバーツ監督。生まれ故郷の沖縄や東京を訪れたそうで、「大変だったけど、とても楽しかったよ。家族に会えたし、仕事もこなした」と語る。



そして「夕食のときに撮った写真です」と、日本球界のレジェンド・王貞治氏とのツーショット写真を披露。「野球について話しました。食べ物についても話しました」「本当にとても良い人です。本当に素晴らしいディナーでした」と、感慨深く振り返った。