トッド・ラングレン、来年3月に来日ツアー開催決定
12年ぶりに実現したビルボードライブ公演の鮮烈なパフォーマンスも記憶に新しいトッド・ラングレン（Todd Rundgren）が、再び日本へ帰ってくる。
フィラデルフィアで生まれ育ったラングレンは、10代の頃からギターを弾き始め、60年代サイケデリック・グループの真髄ともいえるナッズを結成。1969年のバンド脱退以降も、伝説的なデビュー作『Runt』をはじめ多数のソロアルバムを発表。一方で、1973年にプログレッシブ・ロックを主軸としたトッド・ラングレンズ・ユートピアを結成、近年は錚々たる大物ミュージシャンたちで構成されるリンゴ・スター＆ヒズ・オールスター・バンドに参加するなど、多彩な活動で半世紀以上にわたるキャリアを築き上げている。また、プロデューサーとしてパティ・スミス、チープ・トリック、XTC等、名だたるアーティストのアルバムを手掛け、映画やテレビシリーズの劇伴も精力的に制作。2017年にはバークリー音楽院とデポー大学から名誉博士号を授与され、2021年にはロックの殿堂入りも果たし、名実ともに現代音楽を形成したドクターとなった。
いまだ続く音楽探求の旅路、その現在地を刻むステージは見逃せない。
Billboard Live presents
Todd Rundgren Japan Tour 2026
2026年3月23日（月）東京・NHKホール
開場18:00 開演19:00
チケット料金
前方SS指定席 ￥19,800-（オリジナルグッズ付）
S指定席 ￥16,800-
A指定席 ￥14,800-
U25チケット ￥5,000-
2026年3月25日（水）大阪・Zepp Namba
開場18:00 開演19:00
チケット料金
全席指定 ￥14,800-
U25チケット ￥5,000-
Todd Rundgren Japan Tour 2026 - 特設サイト
https://www.billboard-japan.com/toddrundgrenjapantour2026/
