「ソロ演奏に立候補」「作品が表彰され号泣」…今年1年を「漢字2文字」で表すと？学生リスナーから届いたメッセージを紹介！
“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎週火曜日にお届けしているコーナー「マイナビ presents ぼくらのプレイバックデイズ」では、未来に向けて“今”を振り返れるように、毎月テーマを決めて生徒（リスナー）からメッセージを募集します。12月のプレイバックテーマは「今年の学校生活を漢字2文字で表すと？」。
この記事では、12月2日（火）に紹介された生徒からのメッセージを読み上げるとともに、それを受けたパーソナリティのこもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、そして、この日、ゲスト出演したシンガーソングライターのコレサワ先生のトークも紹介します。
◆吹奏楽部の大会に向けて…
＜リスナーからのメッセージ＞
「私のこの1年を漢字2文字で表すと『挑戦』だったと思います。憧れの志望校にチャレンジし、晴れて高校生になりました。初めてのバス通学や高校の授業、部活、文化祭など、手探りだったけれど、いろんな人から頼ってもらって、その期待に応えようと努力を重ねられたと思います。
今年一番の挑戦は、吹奏楽部の冬の大会で、自分のソロからスタートする曲を吹く決心をしたことです。責任重大ですが、たくさん練習して自信を持って演奏できるように、これからも頑張りたいと思います」（ラジオネーム：空に浮かぶ緑トマト 山口県 15歳）
このメッセージを受けて、こもり校長は「今年の1年を『挑戦』という2文字で言い切れるのはすごいことだと思う！」と称賛します。また、自身も吹奏楽部だったというコレサワ先生は、「（自分の）ソロからってめっちゃ緊張するし、すごくかっこいいと思う」と話すと、こもり校長も「自分から立候補したんだもんね。その挑戦が実ることを願ってる！」とエールを送ります。
ちなみに、コレサワ先生に“今年一番の挑戦”を尋ねてみると、9月16日（火）東京・日本武道館で開催されたライブ「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」と回答し、「マジに……（本番まで）ずっと吐きそうでした（笑）。でも、ファンの方もそうですし、いろんな人に支えられてきたので、『私の周りは味方がいっぱいいる！』『みんながいるから大丈夫！』っていう気持ちだけで頑張れました」と振り返りました。
◆文化祭で奔走！ 最後は号泣…
＜リスナーからのメッセージ＞
「自分の今年1年を漢字2文字で表すと『激動』です。6月に文化祭があり、その文化祭の校内公開でも一般公開でもステージを発表しました。さらに、文化祭の最後で、私が考えた学校マスコットキャラクターの設定案が選ばれ、表彰されました。そのときはすごく泣いてしまいました」（ラジオネーム：グラードン教教祖 茨城県 17歳）
このメッセージに、3人ともに「すごい！」と絶賛。アンジー教頭が「学校の歴史に残ることじゃん！」と改めて凄さを語る一方で、こもり校長は「必ずしもプラスの意見が届くとは限らないなか、自分の好きなものを“誰かに見てほしい”と思ってチャレンジするのって、すごく勇気のいることだと思う」と生徒の健闘を称えると、アンジー教頭も「この思い出は一生刻まれるよ」と共感します。
続いて、こもり校長がコレサワ先生に「泣くほどうれしかったことってありますか？」と質問。コレサワ先生は「もう……覚えてない」と苦笑いを浮かべつつも、先ほどの武道館公演が決まったときは、「泣きそうになったんですけど、我慢しました。『終わってから泣こう』『本番までは気を抜くな！』と思って」と明かしました。
＊
メッセージが紹介された生徒には、「マイナビ presents ぼくらのプレイバックデイズ」オリジナルQUOカードPay 3,000円分をプレゼントします！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11679
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
（左から）アンジー教頭、こもり校長
◆吹奏楽部の大会に向けて…
＜リスナーからのメッセージ＞
「私のこの1年を漢字2文字で表すと『挑戦』だったと思います。憧れの志望校にチャレンジし、晴れて高校生になりました。初めてのバス通学や高校の授業、部活、文化祭など、手探りだったけれど、いろんな人から頼ってもらって、その期待に応えようと努力を重ねられたと思います。
今年一番の挑戦は、吹奏楽部の冬の大会で、自分のソロからスタートする曲を吹く決心をしたことです。責任重大ですが、たくさん練習して自信を持って演奏できるように、これからも頑張りたいと思います」（ラジオネーム：空に浮かぶ緑トマト 山口県 15歳）
このメッセージを受けて、こもり校長は「今年の1年を『挑戦』という2文字で言い切れるのはすごいことだと思う！」と称賛します。また、自身も吹奏楽部だったというコレサワ先生は、「（自分の）ソロからってめっちゃ緊張するし、すごくかっこいいと思う」と話すと、こもり校長も「自分から立候補したんだもんね。その挑戦が実ることを願ってる！」とエールを送ります。
ちなみに、コレサワ先生に“今年一番の挑戦”を尋ねてみると、9月16日（火）東京・日本武道館で開催されたライブ「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」と回答し、「マジに……（本番まで）ずっと吐きそうでした（笑）。でも、ファンの方もそうですし、いろんな人に支えられてきたので、『私の周りは味方がいっぱいいる！』『みんながいるから大丈夫！』っていう気持ちだけで頑張れました」と振り返りました。
◆文化祭で奔走！ 最後は号泣…
＜リスナーからのメッセージ＞
「自分の今年1年を漢字2文字で表すと『激動』です。6月に文化祭があり、その文化祭の校内公開でも一般公開でもステージを発表しました。さらに、文化祭の最後で、私が考えた学校マスコットキャラクターの設定案が選ばれ、表彰されました。そのときはすごく泣いてしまいました」（ラジオネーム：グラードン教教祖 茨城県 17歳）
このメッセージに、3人ともに「すごい！」と絶賛。アンジー教頭が「学校の歴史に残ることじゃん！」と改めて凄さを語る一方で、こもり校長は「必ずしもプラスの意見が届くとは限らないなか、自分の好きなものを“誰かに見てほしい”と思ってチャレンジするのって、すごく勇気のいることだと思う」と生徒の健闘を称えると、アンジー教頭も「この思い出は一生刻まれるよ」と共感します。
続いて、こもり校長がコレサワ先生に「泣くほどうれしかったことってありますか？」と質問。コレサワ先生は「もう……覚えてない」と苦笑いを浮かべつつも、先ほどの武道館公演が決まったときは、「泣きそうになったんですけど、我慢しました。『終わってから泣こう』『本番までは気を抜くな！』と思って」と明かしました。
＊
メッセージが紹介された生徒には、「マイナビ presents ぼくらのプレイバックデイズ」オリジナルQUOカードPay 3,000円分をプレゼントします！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11679
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624