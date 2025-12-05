【これからの見通し】ドル円の下落が継続するか、ＮＹ時間には米ＰＣＥ価格指数の発表



東京市場は再び円が買われている。連日、日銀利上げに関するニュースが報じられており、日銀の利上げ路線に対する見方が強化されてきているようだ。きょうはブルームバーグが「日銀が12月利上げ実施へ、その後も利上げ継続姿勢を維持する見通し」との関係者の見方を報じている。



ドル円は東京終盤にかけて売りが強まり、安値を154.55付近に広げている。昨日の安値154.51レベルを試す動きとなっている。クロス円も下落しており、円相場主導の展開になっている。



ドル円の下落とともにユーロドルやポンドドルも上値を伸ばしており、ドル安の面も広がっている。市場では１２月の米利下げが８７％の高い確度で織り込まれており、ドル安材料となっている。日銀の利上げ継続姿勢の報道やＥＣＢの金利据え置き観測などが、米利下げとのスタンスの差を明確にしており、背後からドル安を促しているようだ。



この後の海外市場では、日銀の利上げ継続姿勢報道が海外勢にも響くのかどうかを確認したい。昨日のように影響を与えるようだと、一段の円高の動きが示唆されよう。



また、ドル相場の面からは、今夜発表される９月分の米ＰＣＥ価格指数に要注目だ。市場予想は前年比＋２．８％と前回の＋２．７％から小幅上昇。コア前年比は＋２．８％と前回の＋２．９％からの小幅低下を見込んでいる。ただ、米政府機関一部閉鎖の影響を受けて、今回の対象月は９月と古い数字となる。予想と結果の乖離が小さい場合には市場に与えるインパクトが割り引かれる可能性もありそうだ。



この後の海外市場で発表される経済指標は、上記のほかにドイツ製造業新規受注（10月）、フランス貿易収支（10月）フランス経常収支（10月）、フランス鉱工業生産指数（10月）、ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）、カナダ雇用統計（11月）、米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（12月）、米個人所得・支出（9月）などが予定されている。



発言イベント関連では、ビルロワドガロー仏中銀総裁、レーンＥＣＢチーフエコノミストなどの講演や討論会出席が予定されている。米金融当局者は11日までブラックアウト期間となる。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

