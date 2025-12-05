１１月３０日に中国・成都で開幕した卓球「混合団体ワールドカップ２０２５」。五輪新種目に決定したこともあって注目を集めている本大会で、日本は順当に白星を積み重ねている。彼らを「ニッポンの食」で支えているのがＪＡ全農だ。

全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている賞品を中心に提供。農協ごはん（パックごはん）、フリーズドライみそ汁・スープ（各種）をはじめ、全農のブランド商品「ニッポンエール」ドライフルーツなどが、パフォーマンスの源となっている。

男子の張本智和（トヨタ自動車）は「海外に行っても日本の食事が恋しくなるので、現地での食事の際にもみそ汁を持って行って飲んでいます。特に茄子（なす）のみそ汁が大好きで、日本にしかないみそ汁が、海外に行っても飲めるのはとてもありがたい」と感謝。女子の早田ひな（日本生命）も「海外でもおいしく食べ、コンディションを整えているのですが、全農さんの梅干しは本当においしくて大好きなので食べ過ぎないように気を付けているほどです」とコメント。大会終盤も日本食のパワーで乗り切る構えだ。