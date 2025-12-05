◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

第２ラウンドが行われ、初日２位の好位置につけた小木曽喬（２８）＝フロンティアの介護＝が、７アンダーで単独首位に浮上した。

１３番でダブルボギーをたたくも、１４、１６番でバーディー、１７番でイーグルを決めて、首位へと躍り出た。

初日を７アンダーの６３で単独首位で滑り出した宋永漢（ソン・ヨンハン、３４）＝韓国＝は、３バーディー、４ボギーでスコアをひとつ落として６アンダーで２位。２打差の２位と好発進したプロ転向５年目のレフティー、細野勇策（２２）＝三共グループ＝は、３バーディー、３ボギーで５アンダーをキープして３位となった。

初日２アンダーだった吉田大基＝東広野ＧＣ＝は、前半で２ダブルボギー、後半で２ボギーをたたくも、１４番でイーグル、１６〜１８番で３連続バーディー締めで３差４位に浮上した。

初日２オーバーの２３位だった賞金ランキング１位の金子駆大＝ＮＴＰホールディングス＝は、３バーディーで１アンダーの１１位に浮上した。

今大会の優勝賞金は４０００万円、賞金総額は１億３０００万円となっている。