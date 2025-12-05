大分県九重町の温泉郷・宝泉寺エリアで出会った、心も体も満たされるスポットをご紹介します。

透き通る川のせせらぎから始まり、パン好きにはたまらないベーカリー、そして300年の歴史を誇る洞窟温泉まで...自然の中で過ごすぜいたくな時間を覗いてみましょう。

清流沿いの足湯で一息

足湯でほっと一息

まず訪れたのは、透き通った清流のほとりにある足湯「石櫃の湯」です。

「もうね、川がすごく透き通ってめちゃきれいなんですよ。石まで見える」と感激する羽太碧リポーター。

大自然の中にどーんと据えられた足湯は、これからの寒い季節にぴったり。

趣ある造りを楽しみながらゆっくり浸かれば、温かな湯が体を芯から温めてくれます。誰でも無料で利用できるので、旅の疲れを癒やすのに最適です。

元駅舎を利用した絶品ベーカリー「Humpty Dumpty」

「Humpty Dumpty（ハンプティダンプティ）」では店内で食べることもできる

続いて訪れたのは、駅舎だった建物を利用したパン屋さん「Humpty Dumpty（ハンプティダンプティ）」。定番からオリジナルまで様々なパンを夫婦2人で提供しています。

「同じ手間なら美味しいものができた方がいい」という店主のこだわりは、素材選びにも表れています。「普通に思いっきり、いい材料を使うことにしてる」という言葉の通り、おおいた和牛A4ランク以上を使用したハンバーガー（1日1個限定）や、外はパリッ、中はふわふわのクロワッサン。そして、サクサク食感が魅力のキャラメリゼのチョコパイバーなど、どれを選んでも満足できる逸品ぞろいです。

毎週3～4種類の新作も登場するので「作る方も飽きない」と笑う店主。ぜひ気さくなオーナーとの会話も楽しみながら味わってみてください。

ベーカリーカフェ Humpty Dumpty（ハンプティダンプティ）

大分県玖珠郡九重町菅原1850-19

070-7662-0819

午前9時～午後4時※月・金は午後3時まで

300年の歴史を持つ洞窟温泉

岩壁に囲まれた非日常の癒やしを体験

最後は「壁湯天然洞窟温泉」へ。明治40年創業の旅館「福元屋」にあるこちらは、唯一無二の洞窟温泉として知られています。

300年前から自噴していたという温泉は、周りを岩壁に囲まれたまるで洞窟の中にいるかのような空間。

なかなか味わえない雰囲気に羽太リポーターも「めっちゃ楽しい」と大絶賛。「温泉で楽しいってことありますかね？今までで初めての感覚」と新鮮な体験に驚きの声を上げていました。

混浴ですが、女性は湯浴み着を借りることができるので安心です。

大自然が創り上げた洞窟に湧く温泉で、非日常の癒やしを体験してみてはいかがでしょうか。

自然の中に佇む足湯、こだわりのベーカリー、そして洞窟温泉と、九重町宝泉寺エリアには魅力的なスポットがいっぱい。温泉だけでなく、様々な楽しみ方ができる場所として、ぜひ訪れてみてください。