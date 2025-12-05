新鮮野菜からお豆腐まで “同級生”でつながる 中津市のユニークなお店めぐり 大分
知れば暮らしがもっと楽しく、お得になる情報をご紹介する「トク活」のコーナー。
今回のテーマは「ハシゴのススメ」。
大分県中津市で、“同級生”でつながるユニークなお店をめぐってみました。
こだわりの野菜が買える「みつひろ商店」
中津市にある「みつひろ商店」は開店1周年を迎えたばかりの野菜の直売所です。取り扱う野菜の7～8割が中津・宇佐産で、農家から直接仕入れを行っています。
目を引くのは、その野菜のサイズ感。袋に入り切らないほど大きなレタスは、見た目のインパクトだけでなく、味も抜群です。
葉物のような柔らかい野菜を保存する際のコツを、店主の三ッ廣孝治さんに聞いてみました。
「袋口を閉じて、新聞紙でくるんで冷蔵庫に入れたら1週間以上は普通に持ちますよ」とアドバイスしてくれましたよ。
“同級生”が作った野菜が並ぶ店内
特に目を引いたのが、店内に並ぶ「植松農園」の野菜たち。実は「植松農園」を営む植松さんは、「みつひろ商店」の三ッ廣さんと同級生なんだそう。
ピーマンやトマトなど、鮮度抜群の野菜がずらりと並んでいます。
野菜以外の商品も充実！中にはお豆腐もあって、こちらも店主の三ッ廣さんの同級生が作ったものだと分かりました。
「豆腐を使った商品もたくさんありますよ」と、同級生の豆腐屋「まさしの豆腐」を紹介してくれました。
～・～・～・～・～・～
みつひろ商店
中津市上宮永260-12
0979-62-9788
午前9時～午後6時
休：日曜・木曜
～・～・～・～・～・～
同級生をハシゴ！「まさしの豆腐」へ
せっかくなので同級生をハシゴしよう！ということで、車で約15分。
「まさしの豆腐 三楽工房」を訪ねました。
三ッ廣さんの同級生・原田真佐志さんは24年間豆腐屋を営んでいます。
一番の売れ筋は「優（ゆう）」という豆腐。
これは以前、幼い息子さんの離乳食のために作ったもので、崩れやすく味が濃いタイプとのこと。
「“優”は息子の名前の一文字で、うちのおばあちゃんが字を書いて、親父が作るという、親子3代の思いが詰まった豆腐なんです」と、原田さんは語ります。
豆腐を使ったスイーツが豊富に
豆腐だけでなく、プリンなど多彩なスイーツも提供しています。豆乳で作ったプリンは乳製品や卵を一切使わず、きび砂糖で甘みをつけた健康志向の一品です。
店内で目を引いたのが、思わず笑ってしまう遊び心満点の商品名！
「豆乳ナンデ酢ッテ」に「豆乳ナンテコッタ」！
それぞれ果実酢ベースのソース、黒糖ベースのソースを使用した、自分で作る人気ドリンクです。「ナンデ酢ッテ」は10種類ほど、「ナンテコッタ」は15種類ほどのフレーバーがあります。
原田さんは、「お客さんが迷ってしまうので、とりあえずは日替わりで8種類ぐらいに絞ろうかと思っています」と話していましたよ。
試飲！「豆乳ナンデ酢ッテ」
取材スタッフが「豆乳ナンデ酢ッテ」を試してみることに。
作り方は、豆乳パンナコッタとタピオカをカップに入れ、果実酢ベースのソースを加えて最後に豆乳を注ぎます。
酸味が程よく爽やかで、食感も楽しいドリンクでした♪
お豆腐をベースとしたアレンジスイーツがたくさん生まれているこのお店。
これからも新しいメニューが誕生するとのことで、今後の展開も楽しみです。
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～
まさしの豆腐 三楽工房
住所：中津市伊藤田2580
電話：0979-27-6812
営業：午前11時～午後2時 ※土曜は午後4時まで
休：日曜 ※火・金→店舗休業 移動販売のみ
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～