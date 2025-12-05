腹ペコリポーターおのりくんと、アシスタントの佐藤彩花リポーターが、大分県内の気になるグルメを食べ歩く『おのりのいただきますっ！』。

今回は、大分市にある「釜あげおうどん ツルトカメ」をご紹介します。

香川県直伝の本格讃岐うどんを楽しめるお店で、オープンしてまもなく2年を迎えます。

うどん生地がもちもちに熟成するのは…

釜あげおうどん ツルトカメ

大分市賀来北にある「釜あげおうどん ツルトカメ」は住宅街の中にたたずむうどん専門店。木目調で温かみのある内装は、以前カフェだった名残がまだ少し残っているそうです。

お店に入ってまず目を引くのが、ショーケース内で寝かされている生地。通常のケーキケースが、ここではうどん生地の熟成スペースとして活用されています。「1日半から2日くらい熟成させることでうどんがもちもちになる」と店主の杉崎さんは説明してくれました。

香川出身おのりも唸る、絶品讃岐うどんとは？

ちゅるっ、噛んだらもちもち食感

看板メニューの「釜あげおうどん」を早速いただきます！

香川県出身のおのりくん、うどんには一家言をもっているようですが、お味は…？

「一瞬で喉を通っていく。のどごしが気持ちがいい！」と大絶賛！

彩花リポーターも「ちゅるっとしてて、でも噛んだらもちもちしてて小麦の香りがふわっと来ます」と満面の笑み。

杉崎さんは、小麦粉、醤油、出汁に使ういりこなど、材料は香川県から取り寄せています。「もうここは香川ですよ」とおのりくんが言うほど本格的な味わいです。

夫婦で学んだ讃岐うどんの真髄

杉崎さんご夫婦

大分出身の杉崎さん夫婦。ご主人は元々日本料理の板前として旅館などで腕を振るっていたそうです。麺が大好きな夫婦が揃って香川県に短期間移住し、うどんの打ち方、出汁の取り方、そしてお店の経営に関することを学びました。

「どうせなら、2人一緒に学んだ方が心強いじゃないですか？」と杉崎さん。「2人で香川へ行って、うどんについて勉強しよう」と決意したことがお店のスタートにつながったようです。

バラエティ豊かなメニュー

トッピングも楽しんで

「釜あげおうどん」の他にも、「ぶっかけおうどん（冷）」も人気メニュー。冷たいうどんでも変わらない強い腰の強さが特徴です。

トッピングには香川から取り寄せた練り物を使った「ちくわ天（2本）」もおすすめ。このちくわは特別に「うどんに合うちくわを作ってくれている練り物屋さん」のものだそうです。

釜玉めんたい＋バタートッピング

続いて、彩花リポーターが「釜玉めんたい」にバタートッピングしたものをいただきました。「たまご、明太子のピリッとした辛さと、なんといってもここのバターが、全部まとわりついて絡みついて最高に美味しいです」

日替わりおにぎりも人気

また、奥様が握る日替わりのおにぎり（220円）も人気メニューです。この日は「とりめし」。日替わりおにぎりは毎朝インスタグラムでお知らせするので、ぜひチェックしてみてください。

お店の名前の由来は？

鶴と亀の看板が目印です

「ツルトカメ」というお店の名前には素敵な由来があります。「鶴と亀、千年万年で縁起がいいっていうことと、私たちが勉強させてもらったの香川県の丸亀市の"亀"を頂いた」とのこと。さらに「鶴鶴亀亀」と読むと「つるつるかめかめ」と聞こえることも名前の由来の一つだそうです。

「大分の方に釜揚げうどんの美味しさを知ってもらいたい。ぜひたくさんの人に食べてもらいたいです」と杉崎さん。香川で学んだ本場の讃岐うどんの味わいを、ぜひ大分で体験してみてください。

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

釜あげおうどん ツルトカメ

大分県大分市賀来北1-16-17

070-1945-1614

午前11時30分～午後2時（ラストオーダー）

午後5時30分～午後8時（ラストオーダー）

休：水曜日、第1・3火曜日、第2・4火曜日の夜

※7月から夜の営業は土日のみになります

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～