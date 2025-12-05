300種類以上の動物たち！

わだ‐ペット牧場

“ケイティ”こと、モデルの田中景子リポーターが、大分県内各地で話題になっていることやお店を調査します♪

今回は大分県大分市下郡にある「わだ‐ペット牧場」へ。

珍しい動物たちと出合えるということで、ケイティがお邪魔しました。

店主の和田さんによると、昆虫や魚も含めると、なんと約300種類もの動物がいるそうです！

今人気上昇中！モルモットの魅力

人気のモルモット

まず紹介してくれたのは、今人気が上がってきているというモルモット。

ケイティも思わず「かわいい！」と声を上げてしまうほどの愛らしさです。

数種類あり、毛質や毛の生え方もそれぞれ異なります。大人のモルモットは体長20～30cmほどになりますが、ケージはそれほど大きくなくても飼育可能。草食動物なので、肉食動物と比べてにおいが少ないのも人気の理由だそうです。

「おとなしい子なので、テレビを見ながら膝の上に乗せたり、1時間くらいずっと触っていても大丈夫なんですよ」と和田さん。

超希少！8年かけて見つけた全身真っ白なヘビ「ビビさま」

ビビさまと触れ合うケイティ

突然、蛇の脱皮した皮を見せてくれた和田さん。そして登場したのが、和田さんがが8年かけて探し当てた、超希少な全身真っ白なヘビ「ビビさま」です。

元々は真っ黒の「ブラックラットスネーク」という種類なのですが、突然変異で白く生まれたそう。しかもこのヘビは目が黒い「アラバスタ」という珍しいタイプだとか。慣れると「とっても可愛い」ということで、特別に触れ合わせていただきました。

大人気！昆虫や八虫類コーナー

希少なヤモリ

さらに店内には国産・外国産のカブトムシやクワガタのコーナーもあります。中には1匹6,000円という貴重な種類も！

八虫類コーナーでは希少なヤモリたちと遭遇。実は和田さん、テレビ大分開局55周年記念の時代劇ドラマ「はぐれ鴉」の撮影でヤモリを提供してくださっていて、その時のエピソードを嬉しそうに話してくれました。

ギネス級の31歳「チンチラおじいさま」

ご長寿！チンチラおじいさま

最後に紹介してもらったのは「チンチラ」。モルモットと親戚のような関係ですが、毛皮は最高級と呼ばれる毛質なのだそう。

店で飼育しているチンチラの中に、驚くべき１匹が…！それが「チンチラおじいさま」。

驚きの理由は、その年齢です。なんと、御年31歳なのだとか！チンチラの平均寿命は15年と言われているので、なんと倍以上生きているという計算に。人間に換算すると200歳！ご長寿さんなのです。

チンチラ好きが集まる「日本チンチラ協会」のイベントでは、このおじいさまが大スクリーンに映されると、300人があがめるような状態になるそうです。

家族の一員として迎える前に

和田さんによると、小学生から中学生くらいになれば、親と一緒にペットを買うことができるそう。それぞれの動物には特徴があり、飼い主さんとの相性も大切です。

今回紹介した「わだ‐ペット牧場」では、モルモットからカブトムシ、八虫類まで様々な動物と出会えます。ペットを家族に迎える前に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。