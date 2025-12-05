小沢真珠、久しぶりの“姉妹2ショット”披露にファン歓喜「2人とも美しい」「変わらずかわいい〜」「なつかしいです！」 『牡丹と薔薇』で共演の大河内奈々子と再会
俳優の小沢真珠（48）が5日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにななちゃんと共演させて頂きました♪」と報告し、お茶の間を賑わせた昼ドラ『牡丹と薔薇』（2004年1月〜3月／東海テレビ・フジテレビ系）で共演した俳優・大河内奈々子（48）との再会2ショットを披露した。
【写真】「2人とも美しい」「変わらずかわいい〜」小沢真珠＆大河内奈々子の再会2ショット
『牡丹と薔薇』は、数奇な運命に翻弄され、過酷な人生を辿りながらも、自らの信じる道をひたむきに生きる姉妹・真世（大河内／姉・薔薇）と香世（小沢／妹・牡丹）の、30年にもおよぶ壮大な物語。波乱の人生を濃密に描き、「役立たずのブタ！」などと小沢が大河内を罵る場面は、ドラマ界の名シーンとしていまなお取り上げられている。
そんな2人が久しぶりに共演を果たしたのは6日放送の『ギリある☆マニュアル』（TBS系／後 3：30）の番組内ドラマ。この中でも2人は姉妹役を演じているという。
大河内も4日にインスタで小沢との共演を報告し、「久しぶりに真珠ちゃんと姉妹のお仕事。懐かしいけど当たり前の様なそんな空気でした」と収録を回顧。小沢に向け「今回も楽しい時間でした ありがとう」とメッセージを添えた。
久々の2ショットに、ファンからは「オーっ！」「2人とも美しい」「変わらずかわいい〜」「なつかしいです！」「昼ドラというジャンルを世の中に知らしめたレジェンドのお二方」「これはヤバーい」「このお二人最高でーす」などと、歓喜の声が寄せられている。
