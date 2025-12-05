雛形あきこ、家族で京都旅行へ “紅葉ショット”に反響「紅葉も、素敵、雛さんも、素敵」「いつまでも美しい」「ヒナちゃん映える!!」
俳優の雛形あきこ（47）が4日、自身のインスタグラムを更新。家族で訪れた京都旅行の様子を公開し、色鮮やかな紅葉に包まれた写真が話題を呼んでいる。
【写真】「いつまでも美しい」「ヒナちゃん映える!!」家族で出かけた京都旅行のオフショット
投稿では「家族で京都へ どこも紅葉が綺麗で見惚れました ホテルの部屋からのもみじは手が届く距離に 季節を感じられる贅沢な時間でした」とコメント。窓の外いっぱいに広がる真っ赤なもみじを背景に、落ち着いた笑顔を見せる雛形の姿や、夜のライトアップを楽しむ写真も複数枚シェアされた。
コメント欄には「紅葉も、素敵、雛さんも、素敵」「ヒナちゃん映える!!」「髪めっちゃ長くなりましたね！」「ヒナちゃんのイヤリングもステキ」「いつまでも美しい」など、秋景色とともに変わらぬ美しさを称賛する声が相次いでいる。
【写真】「いつまでも美しい」「ヒナちゃん映える!!」家族で出かけた京都旅行のオフショット
投稿では「家族で京都へ どこも紅葉が綺麗で見惚れました ホテルの部屋からのもみじは手が届く距離に 季節を感じられる贅沢な時間でした」とコメント。窓の外いっぱいに広がる真っ赤なもみじを背景に、落ち着いた笑顔を見せる雛形の姿や、夜のライトアップを楽しむ写真も複数枚シェアされた。
コメント欄には「紅葉も、素敵、雛さんも、素敵」「ヒナちゃん映える!!」「髪めっちゃ長くなりましたね！」「ヒナちゃんのイヤリングもステキ」「いつまでも美しい」など、秋景色とともに変わらぬ美しさを称賛する声が相次いでいる。