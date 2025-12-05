お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが、主演を務めたＮｅｔｆｌｉｘドラマ「極悪女王」で、アジアの１７の国と地域の映画などを表彰するアジア最大級の賞「アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード」の最優秀主演女優賞を受賞し、日本時間４日、シンガポールで行われた授賞式に出席した。

ステージに登壇したゆりやんは、登場から感極まり、思わず涙。「ここにいられて本当に光栄です。私たちは『演技』をしていたのではありません。私たちはただ、カメラの前で『生きて』いました」と撮影の日々を実感を込めて振り返った。

続けて共演者やスタッフ陣などの名前を一人一人丁寧に挙げて「全ての人々に感謝します。『極悪女王』を見てくれてありがとう。ありがとうダンプ松本さん、ありがとう長与千種さん。そしてＮｅｔｆｌｉｘと、世界中の全ての人に感謝します」としみじみ。最後はＮｅｔｆｌｉｘの起動音の音マネで締めくくる、ゆりやんらしいユーモアも。おなじみのスピーチネタが現実となる一幕となった。

また今作の白石和彌監督は「最優秀監督賞」を、７月に配信された「Ｍｙ Ｍｅｌｏｄｙ＆ Ｋｕｒｏｍｉ」が「最優秀アニメーション賞」を獲得。日本発Ｎｅｔｆｌｉｘ作品２作品が、３部門で堂々受賞を果たした。