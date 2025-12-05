高橋成美、フィギュアのペアあるある＆恋愛事情を大暴露！昼ドラ顔負け、親の干渉に泥沼の略奪も

スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。

12月5日（金）深夜放送の同番組には、フィギュアスケート元日本代表の高橋成美がゲストとして登場。

来年2月の冬季オリンピック日本代表選考対象大会でもある「グランプリファイナル名古屋」が絶賛開催中で熱い注目を集めているフィギュアスケート。その“あるある”や、恋愛事情にまつわる裏話をたっぷり語り尽くす。

◆交際や結婚もあるある!? 恋愛事情を赤裸々に暴露

高橋は、海外ペアが銀盤で見せたラブラブな映像を紹介したうえで、常に距離が近く、人前でも「合法的にイチャイチャできる」のがペアならではと言うが…。それゆえ、苦労も人一倍多いそう。

この話を受け、MCの近藤千尋は夫・ジャンポケ太田とのプライベートエピソードを披露し、スタジオは大爆笑だ。

ほかにも高橋は、海外ペアの公開告白を現場で目撃したそうだが、果たしてその結末とは？

また高橋自身も現役時代、ペアを組んだ男性パートナーたちに対して恋愛とまではいかなかったものの「毎回それに近い感情になっていた」と告白。どんな体験と気持ちを味わったのか、本人が赤裸々に語る。

◆昼ドラ顔負け！パートナー探しの実態とは

高橋によれば、フィギュアのペア競技は、そもそもパートナーを探すのがとても難しいそう。

日本に限ってみても、男子選手のほうが圧倒的に少なく、女子選手は大変な苦労をしながらあの手この手でパートナーを獲得するのだとか。さらに、そんな選手たちを手助けする国際的な“専用の場”まで存在することが判明する。

そして、結成があれば“解消”もつきもののペア競技だが、その裏には、あざとい方法でパートナー略奪を虎視眈々と狙う選手も。さらに、フィギュアに励む可愛い娘のため、親が介入する場合まであるのだとか。

そんな、昼ドラ顔負け、驚きのペア獲得の裏事情を、現場を長らく見続けてきた高橋がたっぷりと明かす。

ほかにも高橋からは、近藤が「え、それ、言っていいんですか？」と戸惑うフィギュア選手の“下着あるある”や、演技前に行う十字を切る仕草に隠された驚くべき秘密も飛び出す。