ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡¢¥ê¥È¥ë¤¬ÀïÎóÉüµ¢¤Ø¡Ä¥íー¥½¥ó¤ÏÂàÃÄ¡ÖºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï12·î5Æü¡¢¥±¥Ëー¡¦¥íー¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ª¤è¤Ó¥Ê¥·ー¥ë¡¦¥ê¥È¥ë¤Î¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈËõ¾Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥íー¥½¥ó¤Ï2020－21¥·ー¥º¥ó¤ÎÍèÆü¤«¤éº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¡¢»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¡¢¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¡¢°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡¢¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤Ç¥×¥ìー¡£¥ê¥È¥ë¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×ÅÓÃæ¤Î11·î¤ËÀéÍÕJ¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ4.0ÆÀÅÀ2.4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥íー¥½¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Áー¥à¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³ー¥È³°¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥³ー¥È¾å¤Ç¤Ï¥êー¥°¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Áー¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÀéÍÕJ¤ÏB1Âè11Àá¤ò½ª¤¨¡¢15¾¡3ÇÔ¤ÇÅìÃÏ¶è1°Ì¡£º¸ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÂ»½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥ê¥È¥ë¤Ï¡¢6Æü¤ËLaLa arena TOKYO-BAY¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥ºÀï¤è¤ê»î¹ç¥¨¥ó¥È¥êー¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£