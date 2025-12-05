A東京がフランク・カミンスキーと契約…213センチのビッグマンはNBAドラフト1巡目で通算413試合に出場

B1東地区所属のアルバルク東京は12月5日、フランク・カミンスキーとの2025-26シーズンの新規契約が決定したことを発表した。

アメリカ出身で現在32歳のカミンスキーは、213センチ115キロのビッグマン。ウィスコンシン大学ではNCAAトーナメントでチームを準優勝へ導き、2015年のドラフト1巡目9位でシャーロット・ホーネッツから指名を受け入団。その後フェニックス・サンズ、アトランタ・ホークス、ヒューストン・ロケッツなどを渡り歩き8年のキャリアを持つNBAでは通算で413試合に出場、1試合平均は8.8得点3.8リバウンド1.6アシストの成績だった。2023－24シーズンはセルビアのクラブ、KKパルチザンでプレーしていた。

シーズン序盤からケガ人が相次ぎ、苦しい台所事情となっていたA東京は、その穴を埋めるため契約していたジェフリー・パーマーが3日に退団。東地区5位からのさらなる浮上を目指し、NBA経験豊富の強力な新戦力を加えた。







Bリーグ初参戦となるカミンスキーは「A東京と言う強豪チームでプレーする機会をいただき光栄に思います。今までのキャリアでの経験を必ず勝利に繋げる、フォアザチームの気持ちで全力でプレーします。熱いサポートよろしくお願いします」と、意気込みを送っている。

【動画】カミンスキーがNBAキャリアハイの31得点を挙げたハイライト映像