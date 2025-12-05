ミニオンカラーがキュート！　カフェ・ド・クリエ、ミニオンの大好物「バナナ」づくしのメニューが新登場

C-Unitedが運営する「カフェ・ド・クリエ」は11月26日より、ブランド初となる「ミニオンコラボメニュー」を発売。あわせて、コラボ限定グッズがもらえるキャンペーンも実施しています。

さらに、冬にぴったりなホリデーシーズン限定メニュー4品も、新たに通常メニューに加わります。

■バナナを使った2種類のミニオンコラボメニューが発売！

「カフェ・ド・クリエ」では、2021年より「からだハピネス®︎メニュー」として、新鮮な果物を使用したスムージーや糖質50％オフの低糖質麺や豆乳への変更可能なメニューなど、からだに嬉しい商品を提供。

その中でも、特にバナナを使った商品は多くのユーザーから好評です。バナナはミニオンの大好物であり、「カフェ・ド・クリエ」のブランドカラーであるイエローとミニオンの色も重なることから、今回のコラボレーションが実現しました。

同コラボのために開発されたオリジナルケーキの「バナナタルト」は、バナナ本来の味わいにこだわったケーキ。さらに「からだハピネス®︎メニュー」の中で一番人気の「フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜」がコラボ限定カップで登場します。

■ミニオンカラーがキュート！ バナナのやさしい甘さとココアのほろ苦さが絶妙な「バナナタルト」

ミニオンをイメージしたコラボケーキです。仕上げには、コラボ限定デザインの「ボブ」ピックを添えて、見た目にも楽しい一品に仕上げています。

バナナ本来のやさしい甘さを引き立てるために、こだわりのバナナピューレとふんわり軽やかなホイップクリームを使用。さらに、味に奥行きをもたせるため、バナナとの相性抜群なココア生地を組み合わせています。

ほろ苦いココアがバナナの自然な甘さを引き立て、後味にはココアの香ばしさが広がります。

ぜひ、ドリンクのコラボメニュー「フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜」と一緒に、バナナの豊かな風味をたっぷり楽しんではいかがでしょうか。

◇商品概要

「バナナタルト」

価格：単品 590円／セット価格 970円〜1,030円

販売期間：2025年11月26日〜2月28日

■ミニオンたちが「カフェ・ド・クリエ」に来店！？ 「フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜」

コラボ限定デザインカップの「フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜」も期間限定で登場。

同スムージーは、ゲストの毎日の健康を考えて開発している「からだハピネス®︎メニュー」の一つで、新鮮なバナナをまるごと一本使用。味のバランスにこだわり、程よい甘さとまろやかなバナナの味わいを楽しめる一杯です。

デザインカップは、何を食べようか迷っている「ジェリー」、珈琲を一生懸命飲む「ボブ」、大好きなバナナを使ったホイップサンドを席に運ぶ「スチュアート」など、愉快なミニオンたちをイメージしてデザインされています。

朝に飲めば、愉快なミニオンたちと一緒に元気いっぱいの1日をスタートできますよ！

◇商品概要

「フレッシュバナナスムージー 〜バナナまるごと1本〜」

価格 ：530円〜590円

販売期間：2025年11月26日〜2月28日

※オリジナルデザインカップはRサイズのみが対象となります。

※店内・テイクアウトともにプラスチックカップでの提供となります。

※デザインカップのみでの提供は実施していません。各店舗なくなり次第終了となります。

※商品は一部店舗を除くすべての店舗で提供予定です。

※商品は税込価格となります。

■「カフェ・ド・クリエ」初！ ミニオンコラボのハッピーバッグも新発売！

2025年12月10日より、「＜ミニオンズ＞カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」も発売。秋冬に活躍するボアバッグ、日常使いしやすいシンプルなポーチやメモ帳、商品引換券3枚、焼き菓子2種の計5アイテムがセットに。日々の生活にそっと彩りを添えるアイテムになっています。

■コラボ記念キャンペーン実施！ 「ミニオンズ／アクリルチャーム」プレゼント

コラボメニュー発売にあわせて、「オリジナル ミニオンズ/アクリルチャーム」がもらえるキャンペーンも実施します。

税込800円以上購入のレシート2枚と引き換えで、傘の目印やキーホルダーにも使えるミニオンアクリルチャームをランダムで1つプレゼント。

さらにXで「カフェ・ド・クリエ」公式アカウントをフォロー＆対象投稿をリポストした人を対象に、抽選で「＜ミニオンズ＞カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」と「オリジナルアクリルチャーム5種コンプリートセット」をプレゼントします。

※Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC） との商品化契約に基づき、カフェ・ド・クリエが企画・制作した商品です。

（エボル）