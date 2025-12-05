「見てくれ」「ファンタスティックなパスだ」不振から脱却の日本人MFにレジェンドが驚嘆！日本代表FWが決めた決勝弾を演出！地元メディアは「スケープゴートにされていたが…」

「見てくれ」「ファンタスティックなパスだ」不振から脱却の日本人MFにレジェンドが驚嘆！日本代表FWが決めた決勝弾を演出！地元メディアは「スケープゴートにされていたが…」