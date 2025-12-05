ソフトウェア・サービス <3733> [東証Ｓ] が12月5日大引け後(15:45)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比15.5％増の84.7億円になり、26年10月期も前期比4.8％増の88.7億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。



同時に、前期の年間配当を150円→160円(前の期は140円)に増額し、今期も前期比10円増の170円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の25.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.8％→18.7％に大幅上昇した。



