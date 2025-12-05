

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月3日から4日の決算発表を経て5日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 トラースＯＰ <6696>

26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常損益は3200万円の赤字(前年同期非連結は800万円の黒字)に転落した。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<6696> トラースＯＰ 東Ｇ -11.23 12/ 4 3Q 赤転

<4707> キタック 東Ｓ -2.47 12/ 4 本決算 58.90

<1928> 積水ハウス 東Ｐ -1.65 12/ 4 3Q -6.02

<3172> ティーライフ 東Ｓ -0.09 12/ 4 1Q 114.29



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

