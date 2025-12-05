―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月3日から4日の決算発表を経て5日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　トラースＯＰ <6696>
　26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常損益は3200万円の赤字(前年同期非連結は800万円の黒字)に転落した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6696> トラースＯＰ 　東Ｇ 　 -11.23 　 12/ 4　　　3Q　　　　赤転
<4707> キタック 　　　東Ｓ　　 -2.47 　 12/ 4　本決算　　　 58.90
<1928> 積水ハウス 　　東Ｐ　　 -1.65 　 12/ 4　　　3Q　　　 -6.02
<3172> ティーライフ 　東Ｓ　　 -0.09 　 12/ 4　　　1Q　　　114.29

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース