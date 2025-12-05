姿勢を整え、疲れを防いでくれる。人間工学が生んだ快適チェア【ベストオフィス】の椅子がAmazonに登場中‼
静かに動いて、しっかり支えてくれる。長時間作業に寄り添う設計のアイテム【ベストオフィス】の椅子がAmazonに登場!
ベストオフィスの椅子は、首・肩・腰をやさしく包み込み、長時間のデスクワークでも快適な姿勢をキープできる設計。流線型の肘掛けは腕の自然な角度にフィットし、筋肉の疲労を軽減する。
35度のロッキング機能と8センチメートルの高さ調整により、ワークモードからリラックスモードへの切り替えもスムーズ。高反発クッションの座面は圧力を均等に分散し、背もたれには通気性に優れた3Dメッシュ素材を採用。夏も冬も快適に過ごせる。
静音ナイロンキャスターは滑らかでほぼ無音。360度回転ベースで移動もスムーズに行え、床を傷つけない特殊加工も施されている。5本脚の安定設計はBIFMA安全基準をクリアし、最大1133キログラムの静的耐荷重を誇る。SGS認証のガスシリンダーと厚みのあるパイプで、長期間の使用にも安心。組み立ては付属工具と説明書で初心者でも約20分で完了する。
シンプルでスタイリッシュなデザインは、オフィスや書斎、リビングなど幅広い空間に馴染み、空間の印象を格上げすること間違いなしだ。
