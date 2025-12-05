俳優の黒川想矢さんが自身のインスタグラムで、16歳の誕生日を迎えたことを投稿しています。



【写真を見る】【 黒川想矢 】「よろしく16歳！」誕生日を迎え「ずっと太陽に照らされていたような1年」を振り返る 出演の映画「国宝」は実写邦画興行収入歴代1位更新の大ヒット





黒川さんは「さよなら15歳、よろしく16歳！」と快活にテキスト。自身の小さな頃の写真を投稿しつつ「15歳はずっと太陽に照らされていたような1年でした」と振り返りました。









黒川さんは「たくさんの素晴らしい出会いに恵まれて、あつくて、でも、あたたかくて」「そして今年は無事に高校生になれました！」「高校生らしさをはじめて経験できて楽しかったなぁ」と、仕事とプライベートの双方が充実していたことを感じさせています。









黒川さんは「俳優さんとして？いや、きっと黒川想矢として」「きっと大切なことはぼくの中にあって」「それと向き合うことが楽しくて幸せだと思える年」と回想。主人公・喜久雄の子ども時代を演じた映画「国宝」が大ヒットを記録した年を振り返りました。









黒川さんは「もう16だと言って、気負わない、まだ16だと言って、甘えない」「そんな16をのびのびと本気で生きていこうと思います」と、期待と希望に満ちた心中を明かしています。

