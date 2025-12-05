これが全身でぶつかるような“ボディ麻雀”だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、12月4日の第2試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、驚きの引きと果敢な仕掛けで清一色を仕上げきると、ラスト1枚だったアガリ牌を引いた瞬間に、実況者から「馬力が違いますね！」と称えられた。

【映像】馬力が違う！高宮まり、圧巻の清一色ツモ

高宮はメリハリのついた迫力あるボディラインと攻撃的な雀風から、その打ち筋を「ボディ麻雀」と称されるようになった。普段はおっとりした性格で、柔和な笑顔も浮かべる美女雀士だが、いざチャンスと見るや、チームメイトの佐々木寿人（連盟）の雰囲気も感じさせるような攻撃シフトで相手に向かっていく。東4局は、そんな高宮の雀風が高打点を呼んだ。

配牌では、対子2組に暗刻が1つ。七対子や暗刻手を目指すか、もしくはピンズに染めていくかというルートが想定された。するとツモはどんどんとピンズ方向に伸びていき、7巡目の1筒引きで手牌にピンズが10枚になったところで、七万の対子落としを選択。本格的に混一色または清一色を目指すことになった。

そして9巡目、高宮は渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が切った3筒をチーして、清一色のテンパイ。待ちはカン6筒で、山に残り1枚だった。一見、アガり切るのは難しそうに見えたが、全身でぶつかっていった高宮には怖いものなし。次巡、ラストの6筒をあっさり引き入れ、清一色の満貫8000点を手に入れた。

このプレーには実況を務めていた襟川麻衣子（連盟）も「馬力が違いますね！」と表現。ファンも「ナイスまりちゃん」「これはでかい！」「これがボディ麻雀や！！」「キター！」など興奮のコメントが並び続けていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

