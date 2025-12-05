自民党と日本維新の会は先ほど、衆議院の議員定数削減に向けた法案を国会に提出しました。野党側は反発を強めていて、終盤国会で最大の争点になる見通しです。

【写真を見る】【速報】自民・維新が議員定数削減法案を国会に提出

自民党と日本維新の会が共同で提出した法案では、衆議院の定数をいまの465から1割を目標に削減し、その方法は与野党による協議会で選挙制度の見直しも含めて検討し、1年以内に結論を出す、としています。

また、1年で結論が出なかった場合は、小選挙区25、比例代表20を自動的に削減する条項が盛り込まれています。

与党側はいまの国会での成立を目指していますが、野党側からは反発する声が相次いでいます。

立憲民主党 野田佳彦 代表

「与党だけで期限を決めて、数も決めて、もし駄目だったら自動削減でしょ。もう二重三重に乱暴過ぎる」

公明党 斉藤鉄夫 代表

「与党が、つまり権力を握っている側がその数字まで出してあらかじめ決め付けてくるっていうのは、私はあまりに乱暴だと」

野党側は、定数削減に関する法案よりも「企業・団体献金」の規制をめぐる法案の審議を優先すべきだと主張していて、来週以降、与野党の駆け引きが活発になる見通しです。