Ì¾¸Å²°´ÆÆÄ¸õÊä¤Ë¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á»á¡¡J1¡¢Ä¹Ã«Àî»á¤Î¸åÇ¤
¡¡J1Ì¾¸Å²°¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëÄ¹Ã«Àî·òÂÀ´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¤Ê¤É»°¤Ä¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á»á¡Ê68¡Ë¤È½¢Ç¤¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬5Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¾ò·ïÌÌ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á»á¤ÎJ1´ÆÆÄºßÇ¤Ãæ¤ÎÄÌ»»»î¹ç¿ô¤Ï594¤ò¸Ø¤ê¡¢Ä¹Ã«Àî´ÆÆÄ¤Ë¼¡¤¤¤ÇÎòÂå2°Ì¡£2006Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¹Åç¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢12Ç¯¤Ë°Ü¤Ã¤¿±ºÏÂ¤Ç¤Ï16Ç¯¤ËYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£18Ç¯¤«¤é»¥ËÚ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢ºòÇ¯¸Â¤ê¤ÇÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤ÏºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ17°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢4µ¨Î¨¤¤¤¿Ä¹Ã«Àî´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£