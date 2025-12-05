12月4日、『プロ野球珍プレー好プレー大賞2025』（フジテレビ系）が放送された。

ゲストには今季限りで引退した中田翔、美馬学、そしてDeNA佐野恵太、楽天・宗山塁らが登場。スペシャルゲストとして松井秀喜もVTR出演し、6月に亡くなった長嶋茂雄さんの思い出を語った。

いまや年末の風物詩となっている番組だが、お楽しみはなんと言っても「珍プレー」の数々。ナレーションをアンタッチャブルの2人（山崎弘也、柴田英嗣）が担当し、大いに盛り上がった。

また、今回は特別企画として、過去の映像を交えて「珍プレーベストナイン」を発表。中日・宇野勝の “ヘディング事件”、広島・達川光男の “疑惑のデッドボール”、そして西武・東尾修vs.近鉄・ブライアントの大乱闘など、プロ野球ファンにはおなじみのシーンが披露された。それらのナレーションは、みのもんたさんだ。

すると、Xにはこんな声が。

《珍プレー好プレーにおけるみのもんたの偉大さに気づく2025年》

《珍プレー好プレーはみのもんたがぶっちぎりで面白かったなぁ。今も面白いけどみのもんたが圧倒的すぎたw》

と、みのさんの名調子を懐かしむ声が多数みられた。

「『珍プレー好プレー大賞』は、プロ野球のニュース番組で、みのさんがメジャーリーグのプレー映像にあわせてふざけてセリフをつけていたのを、ディレクターがおもしろいと思ったことが始まりです。

1983年に放送が始まると瞬く間に人気番組となり、毎回高視聴率をマーク。みのさんのナレーションに台本はなく、すべてアドリブだったそうです」（芸能記者）

今回のナレーションはアンタッチャブル。山崎は2010年から担当し、2020年からはコンビでナレーションをつとめている。

「山崎さんは元高校球児で、野球大好き芸人として有名です。当然、小さいときからみのさんの『珍プレー好プレー』を見てきたはずで、今もその影響が強いことがわかります」（同）

番組のエンドロールで真っ先に出てきたのは、「ナレーション みのもんた」の文字だった。みのさんは2025年3月に亡くなったが、今も番組の “レジェンド” として、リスペクトされている。