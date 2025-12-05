ボクシングＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３＝帝拳）が５日、ＷＢＯ同級王者レネ・サンティアゴ（３３＝プエルトリコ）との王座統一戦（１７日、両国国技館）へ向けた公開練習を行い、ＳＮＳでの陣営の戦術プランへの批判を覆しての４ラウンド（Ｒ）ＫＯ勝利を予告した。

自他ともに認める生意気の高見は「コンディションも体重管理もしっかりバッチリ」と調整に手応え。所属ジムの浜田剛史代表も取材の冒頭に「本当、調子がよくて、手数も多いし、今日も口数も多くなると思う」と冗談を飛ばすほどだった。

勝敗のカギは「足。足で動く選手は足で対抗しようかなと思う」と考える。王座を奪取した７月の前戦では６ＲＫＯを予告して１０ＲＫＯ勝利しており、今回も予告を求められると「願望も含めて４Ｒ」とぶち上げる。

「足を使って動き回る選手を捕まえるのはなかなか難しい」と話しながらも「自分なら、なんかいいのを一発入れられるという謎の自信がある。ボディーです。言いたくなかったですけど」と言い放った。

先月には同門の那須川天心がＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（大橋）に序盤の優勢から逆襲を許してプロ格闘技キャリア初黒星を喫したことに「すごくショックだった。自分が勝って、帝拳ジムをいい方向に持っていければと思いました」と受け止めている。

また「ＳＮＳで、戦術のプランが帝拳ジムにはあまりないんじゃないか、みたいなコメントを見るんですよ」と語り、「今回それも覆したい。プランＢ、プランＣがないとか言われているので、自分がプランＢ、Ｃまで、しっかりできますよとアピールする試合を見せられればいい」と不敵な笑みを浮かべた。

この日はシャドーボクシングとミット打ちを行い、俊敏でパワフルな動きを披露。ビッグマウスは有言実行できるか。