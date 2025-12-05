歌手・中森明菜さんの歌唱映像をプラネタリウムのドームいっぱいに映し出す作品『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』が、神戸・ポートアイランドのバンドー神戸青少年科学館（神戸市中央区）内ドームシアターで、12月18日から上映されます。2026年1月以降の上映分のオンライン前売りは、12月5日から受け付けが始まりました。

（画像提供：コニカミノルタプラネタリウム）

この作品は、『レッツゴーヤング』や『NHK紅白歌合戦』といったNHK音楽番組出演時の歌唱映像を中心に構成。過去から現在に至るステージの数々を、プラネタリウムのドーム状スクリーン用に再構築された映像で楽しめるのが特徴です。プラネタリウムならではの没入感で、中森さんの表現世界を体験が可能。星空の解説はなく、内容は歌唱映像に特化しています。また、冒頭には中森さんのスペシャル音声メッセージが流れるとのことです。

（画像提供：コニカミノルタプラネタリウム）

今回の上映では「スローモーション」「DESIRE -情熱-」「ミ・アモーレ[Meu amor e…]」などの代表曲に加え、公式YouTube未公開だった4曲（「禁区」「北ウイング」「飾りじゃないのよ涙は」「TANGO NOIR」）の映像も先行公開されます。さらに、2024年に行われたファンクラブ向けライブ映像も収録されています。

（画像提供：コニカミノルタプラネタリウム）

神戸会場の上映期間は12月18日（木）から来年・2026年の1月30日（金）まで。チケットは前売りオンライン販売のほか、当日券が月・火・木は午後2時30分から、金・土・日・祝は午後4時から各回開始時刻まで販売されます（※自由席）。上映スケジュールなど詳細は、『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』特設サイトで確認できます。

なお、関西唯一となる神戸会場は、東京（2025年11月28日〜2026年2月7日 / コニカミノルタプラネタリアTOKYO）、福岡（2025年12月4日〜2026年1月11日 / 福岡市科学館ドームシアター）に続く上映となります。関連グッズは、神戸会場では販売されず。東京会場での販売、ならびに、受注生産となるオンライン販売のみとなっています。