中村七之助の豪華披露宴を初公開 年末恒例特番「密着！中村屋ファミリー」大みそかに放送決定
【モデルプレス＝2025/12/05】歌舞伎の名門・中村屋に密着取材する年末恒例のドキュメンタリー特番『密着！中村屋ファミリー 勘九郎の涙 七之助の結婚 歌舞伎の絆…宿命の大舞台SP』が、12月31日12時からフジテレビにて放送することが決定した。
【写真】中村七之助の結婚式、勘九郎たちの手繋ぎ3ショット
本番組は十八世中村勘三郎がまだ勘九郎を名乗っていた1990年に始まり、六代目中村勘九郎や二代目中村七之助が幼少の頃から35年以上続く人気シリーズだ。
26作目となる今回は七之助の結婚披露宴に密着。大きな役に次々臨む勘九郎、多忙な中、豪華披露宴を執り行った七之助とファミリーに新たに加わった七之助夫人、さらに14歳になり成長を遂げた中村勘太郎、小学生でまだまだわんぱく盛りの中村長三郎とそれを見守る母、前田愛。走り続ける一家の2025年を放送する。
また、2024年12月に放送した『中村屋ファミリー 父が遺した約束…硫黄島の奇跡』は、アジアの優秀なコンテンツを選出する国際賞『アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード 2025』の単発ドキュメンタリー部門（BEST DOCUMENTARY PROGRAMME‐ONE-OFF）でナショナルウィナーに選出され最終審査に進んだ。
『アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード』は、アジア・太平洋の17の国と地域から選出されたコンテンツの中からNo.1を決め、世界に発信する国際賞で、アジア最大のコンテンツ受賞式。2018年から始まったこの賞は、それぞれの国・地域で1作品が代表に選ばれ、ナショナルウィナーとして最終審査に進む。惜しくも最優秀賞は逃したものの、本作のナショナルウィナー選出を記念し、TVer・FODで5日から、1ヶ月限定の特別無料配信を実施することが決定した。（modelpress編集部）
