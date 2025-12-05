ヘソ天でくつろぐ猫さんに、猫愛が溢れた赤ちゃんがまさかの行動に…？全てを受け入れる猫さんの動じなさが、大きな話題を呼んでいます。

注目を集めている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「ただただ尊い」「完全にぬいぐるみw」「包容力のある優しいお兄ちゃんネコですね！」といったコメントが寄せられました。

【動画：赤ちゃんにほっぺを食べられた猫→急いで止めに入った結果…想定外な『まさかのリアクション』】

赤ちゃんと猫さんたち

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、赤ちゃんに何をされても堂々たる姿を見せる猫さんの様子です。

茶トラ猫の「とらまる」くんとキジトラ猫の「ももまる」ちゃんが暮らすお家に、赤ちゃん(息子さん)が誕生して早数カ月。不安を抱いていたという共同生活は、猫さんたちのおかげで上手くいっているそう。この日も、赤ちゃんに触られても逃げずに、側にいてくれるももまるちゃんの姿があったといいます。

控えめとマイペース

心優しく控えめなももまるちゃんは、赤ちゃんが優先とでもいうように、ママさんを気遣ってくれるところがあるのだそう。そのためママさんからコミュニケーションをとるようにしているそうで、控えめながらも嬉しそうに甘える姿がなんとも可愛らしいです。

一方、変わらずマイペースだというとらまるくんは、赤ちゃんに密着されてもヘソ天のままリラックス。耳元で声を出されても、顔や耳を触られても、うっすらと目を開けるのみ。もうすっかり赤ちゃんの相手に慣れているようで、全てを受け入れていたといいます。

動じないとらまるくん

赤ちゃんも優しい猫さんたちが大好きだそうで、この時もとらまるくんの頬をパクリ！愛が溢れるあまり食べてしまったものの、とらまるくんはこれでも動じず。慌てて止めるママさんはヒヤヒヤかもしれませんが、器の大きいとらまるくんの姿に頼もしさを感じます。

何度も顔をくっつけてモフモフを堪能する赤ちゃんと、当然のように受け止めるとらまるくん。仲良しなふたりの微笑ましいやり取りは、その後もしばらく続いたのでした。

投稿には「とらちゃんの堂々ぶり凄いよ」「とらちゃんの無反応というかどっしりっぷりが可愛過ぎる」「動じないとらちゃんさすがです！」「とらお、いい兄貴だなあ」「ももちゃんは、人への気遣いが愛おしすぎる」「周りも自分も幸せにするとらまるくんは幸せの化身ですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、とらまるくんとももまるちゃんとご家族の微笑ましい日常の様子が投稿されています。猫さんたちと赤ちゃん、同じく猫愛に溢れた6歳の娘さんの可愛い姿に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。