偉大な女性歌手の輝きを再び…中山美穂さんを偲ぶ-- ”意外な親友”岡本真夜が語る「飾らない素顔」

日本中が悲しみに包まれたあの日から、間もなく1年が過ぎようとしている。’24年12月6日、俳優で歌手の中山美穂さんが都内の自宅で亡くなった。大阪で開催予定のコンサートに出発する直前の悲劇。享年54という早すぎる死だった。

カラオケバーで持ち歌を披露

中山さんは歌手としてもいくつもの名曲を残した。’96年にリリースされた『未来へのプレゼント』の作詞作曲を担当したシンガーソングライターの岡本真夜（51）が思い出すのは″二人の豪華セッション″だ。

「美穂さんとは、『未来へのプレゼント』を提供する際の打ち合わせで初めてお会いしました。再会したのはそれから２〜３年後。仕事の打ち上げで訪れたロサンゼルスの寿司屋で、たまたま遭遇したんです。隣の席に座らせていただいて、連絡先を交換しました。

美穂さんがパリにお住まいだったころに１度、ご自宅に招いてくださいました。美穂さんがお料理を作ってくれて、一緒にお酒を飲んで--。ご自宅にピアノがあったのですが、ほろ酔いの美穂さんに『真夜ちゃん、ピアノ弾いてよ』とリクエストされて、私の伴奏に合わせて、美穂さんがワインを飲みながら『未来へのプレゼント』を口ずさんでくれたあの場面が、いまも心に残っています。亡くなったことはいまだに信じたくないですし、いまもまだどこかに美穂さんがいるような気がしています」

中山さんには意外な″親友″もいた。お笑いトリオ『インスタントジョンソン』のじゃい（53）は「週に１回は会っていた」と言うほど親しかった。二人の出会いは’16年頃だったという。

「友人に誘われて四谷の焼き肉屋に行ったら、そこに美穂ちゃんがいたんです。その友人が僕に内緒で美穂ちゃんも誘っていたんですよ。焼き肉を食べた後にカラオケバーに移動したのですが、酔っている美穂ちゃんを置いて友人は帰ってしまった。一人で帰らせるのは心配だったので、その日は僕が家まで送りました。すると、次の日に友人から『美穂ちゃんが連絡先を知りたいと言っている』と連絡があって、それから３人でよく遊ぶようになりました。

美穂ちゃん、普段は寡黙なんですけど、お酒を飲むと饒舌になって、酔いが回ると腕を噛んできたりする（笑）。カラオケバーで飲んでる時は、持ち歌をリクエストすれば喜んで歌ってくれる。一緒に飲んでいて、とっても楽しい人でした。

亡くなったことはまだ受け入れられないし、『何やってんだよ』という気持ちもあります。ありますけど……僕ももういい歳だし、″もうすぐそっちに行くから、その時はまた会えるといいね″とも思っています」

日本中を虜にしたシャイニングスターは、いまも多くの人を魅了し続けている。

『FRIDAY』2025年12月12日号より