1.猫用品や猫がお気に入りの場所

猫が使っている猫ベッドやキャットタワーはもちろん、猫が気に入ってくつろいでいることの多いソファやクッション、ラグなども抜け毛が溜まりやすい場所です。

特に布製品は静電気で抜け毛がつきやすいうえ、繊維に猫の細い毛がからまってしまうと、なかなか取れません。掃除機で吸っても全部は取りきれず、残ってしまいます。

2.階段や部屋の隅

猫がそこで過ごしているわけではありませんが、抜け毛が空気の流れによって集まってくるのが階段や部屋の隅です。階段だと、上り下りするたびに猫の毛が気になってしまうかもしれません。

換毛期などは、朝に掃除機をかけても夕方には抜け毛が溜まっていてうんざり、なんてことも。家具や家電の裏も、目に留まりにくい場所ですが、抜け毛が溜まっていることがあります。

3.家具の下

猫は家族のそばで過ごすことが多いかと思います。そのため、家族が集まるリビングやダイニングには猫の抜け毛が落ちやすく、その中でもテーブルなど家具の下に溜まりやすくなっています。

普段目につかない場所ですが、ふと覗いてみたら抜け毛が溜まっていてびっくり、なんてこともありますね。家具と家具の隙間も抜け毛が溜まりやすい場所です。

猫の抜け毛対策とお掃除のコツ

抜け毛が溜まってからでは、お掃除が大変。こまめに手早く片づけてしまえば、いつでもきれいな状態を保てます。ハンディーモップや粘着ローラー、ウェットシートなどを手の届く所に置いておき、気になった時にささっと軽くお掃除できるようにしておきましょう。おしゃれなデザインの掃除道具ならインテリアにも馴染みますし、気分も上がりますよ。

掃除機を使用する場合は、いきなりかけると抜け毛を舞い上がらせてしまいます。フローリングワイパーなどである程度抜け毛を取り除いてから掃除機をかけるのがおすすめです。

それから、抜け毛を予防するために、猫のブラッシングをしてあげましょう。飼い主さんがブラッシングを手伝ってあげることで、家の中に溜まる抜け毛の量を減らすだけでなく、猫がグルーミングで飲み込んでしまうのを防ぐことができます。

スキンシップで猫と飼い主さんとの絆も深めてくれることでしょう。健康チェックを兼ねることもできるなど、ブラッシングはいいことづくめです。

まとめ

猫の毛は、細くて柔らかく、だからこそ触ると癒されちゃうのですが、抜けて溜まると掃除が大変ですよね。猫の抜け毛を増やさないよう対策するとともに、こまめに取り除くと後がラクです。

洗える布製品はこまめに洗濯し、空気清浄機なども活用して、猫も人も心地よく暮らせるようにしましょう。