「アウター苦手」な人へ！【ハニーズ】サッと羽織るだけ♡「シャレ見えカーデ」

羽織るだけでおしゃれなコーデが完成し、温かく過ごせるカーディガンは、【ハニーズ】でコスパよく見つけて。すっきり見えるVネックや、体型カバーも狙えるゆったりシルエットのものなど、アウター感覚でさっと羽織れる優秀なカーディガンが揃っています。コーディネートの幅を広げる【ハニーズ】のおしゃれカーデを見逃さないで。

カジュアルにも華やかにもなる便利な1枚

【ハニーズ】「ヒアルロン酸金釦カーデ」\2,980（税込）

金色のボタン使いが上品で華やかな、クルーネックのカーディガン。カジュアルさとフェミニンさを両立した、着回しやすいアイテムです。公式HPで紹介がある、「軽くてもちもちとした糸に『ヒアルロン酸加工』をプラスした、しっとりソフトな風合いの『しなやかニット』素材」を使っているのも特徴。柔らかくて快適に着こなせそうな1枚です。

着回し力高めなVネックカーディガン

【ハニーズ】「Vネックカーデ」\2,980（税込）

温かそうなウール混素材の、Vネックカーディガン。シンプルなデザインなので、Tシャツの上から羽織ってカジュアルにまとめたり、ワンピと合わせて女性らしく着こなしたりと、幅広いテイストのコーディネートを組みやすそうです。オンオフ問わずに着回せるベーシックさがあり、公式HPによると「ゆったりめの幅とヒップまで隠れる丈感で気になる体形もカバー」といった大人にうれしい要素も。

アウターみたいに羽織れるトッパーカーデ

【ハニーズ】「トッパーカーディガン」\4,980（税込）

ざっくりとアウター感覚で羽織れる、ボタンレスのカーディガン。深めのVネックで首周りがすっきりしているので、ハイネックやマフラーと合わせるのもおすすめです。使われているのは「もちっとハリ感のあるダブルジャカード素材」と公式HPで紹介があり、高見えするしっかりした生地感がうれしいポイント。カラーはスモーキーブルーやネイビーなど、大人が着こなしやすい全4色展開です。

フリース × 裏ボアで寒い日も頼れる存在

【ハニーズ】「あったかノーカラーカーデ」\3,980（税込）

ノーカラーのクルーネックで、首まわりをすっきりと見せられそうなカーディガン。公式HPによれば、「軽くて暖かみのあるフリース素材」を使っており、裏はボア素材になっているので、防寒性にも期待できそうです。ゆったりとしたシルエットなので、いろいろ着込んだ上からでも羽織りやすそう。お尻が隠れるくらいの丈で、気になる腰まわりを隠せそうなのもポイントです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W