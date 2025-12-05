テレビ不況で老舗芸能プロダクションが次々閉業…「令和の芸能事務所」に求められるものとは

日曜劇場『ＶＩＶＡＮＴ』（ＴＢＳ系）で天才ハッカー役を演じた飯沼愛（22）が、来年放送予定の続編に出演しないことがわかり、話題となっている。

「降板が明らかになった日、飯沼が所属する『田辺エージェンシー』はメディアの取材に答える形で″来春で契約満了となる″と発表しました。退所の半年近くも前にコメントを出すのは異例。

事務所の創業者で芸能界の重鎮である田辺昭知会長（87）はすでに一線を退き、看板俳優の堺雅人（52）も独立。現在、所属しているタレントは飯沼を含めて４人。長らく同社の顔を務めたタモリも80歳となり、マイペースで仕事をしている。″徐々に会社のスリム化を進めていくのではないか″と見ている関係者もいます。飯沼は将来有望な若手ですから、他事務所に任せようと考えたのかもしれません」（広告代理店関係者）

長引くテレビ不況による番組減少、ギャラ削減などの影響を受けて、閉業や事業規模の縮小を余儀なくされる老舗の芸能プロダクションが増えている。

「昨年４月、吉岡里帆（32）ら人気タレントが複数所属していた『Ａ-Ｔｅａｍ』が芸能業務を休業。全タレントが移籍や独立を余儀なくされたのは記憶に新しい。同年11月には藤原紀香（54）や篠田麻里子（39）らが所属していた『サムデイ』が東京地裁から破産開始決定を受けています」（スポーツ紙記者）

なぜ、老舗プロダクションが苦境に立たされているのか。芸能プロ幹部は「ビジネスモデルが時代にマッチしなくなったからではないか」と指摘する。

「老舗事務所の多くが少数精鋭。手厚くサポートし、時間をかけて息の長いタレントに育てることを得意としています。その反面、配信ビジネスにマッチするティックトッカーやインフルエンサーのような″旬なタレント″を即座に発掘して、マネジメントするのは不得手です。

元『ＳＭＡＰ』メンバーがテレビ出演できないよう圧力をかけた疑いがあるとして旧ジャニーズ事務所が公正取引委員会から注意を受けて以降、タレントたちの独立を止められなくなったのも大きい。



老舗の場合、所属タレントが創業者に″育ててもらった″と恩義を感じているケースが多い。ゆえに、トップが代替わりするタイミングで事務所を離れることも少なくない。売れっ子なら黙っていてもオファーは来るから、残る意味がない」

これからの芸能事務所は「マネジメント業務以外もやっていく必要がある」と制作会社ディレクターは言う。

「テレビのギャラは年々下がる一方なので、マネジメントだけではたいした売り上げにはならない。老舗でも『ホリプロ』や『吉本興業』のように舞台制作や映像事業部などがあるところはしばらく安泰でしょう。イベント企画会社からスタートした『アソビシステム』など、ファンに直接課金してもらえるビジネスを展開している事務所も好調です。

時代を先読みして、世間のニーズを探るマーケティングも欠かせません。そのうえでニーズにマッチした人材を発掘・育成し、次々とオーディションに参加させるシステムを構築して、タレントと強固な関係性を築く。それができない事務所が生き抜くのは難しい」

芸能界の勢力図が大きく変わりそうだ。