病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…「免疫力アップ」に「四股踏みよいしょ！体操」

病原菌やがん細胞を撃退する免疫細胞は、血液に乗って全身をパトロールしています。血流量が増えると、その分免疫力も向上するのです。体の中でもっとも大きな筋肉である大腿四頭筋を動かすことで、ポンプのように全身に血液を送り出します。足先を伸ばすことで大腿四頭筋も刺激され、体中がポカポカしてくるはず。実は体温が1度上がると免疫力は5〜6倍上がるとも言われます。「よいしょ！」と声を出しながらの四股踏みで、病気に負けない体を作りましょう！

【1】イスに浅めに腰かけて、足を左右に大きく開く。息を吸いながら、右足をゆっくり持ち上げて水平にひざを伸ばす。

【2】背筋を伸ばしたまま、太ももを胸につけるようにゆっくり引き上げる。

【3】息をゆっくり吐きながら、持ち上げた足を、「よいしょ！」のかけ声とともに勢いよく床につける。左右交互に5回ずつ、10回続ける。

免疫力を上げるための体温アップには、しょうがやねぎのほか根菜類を食べることも大切です。太ももを鍛える体操に加えて、体をあたためる食生活で免疫細胞の“パトロール力”を強化しましょう！

【PROFILE】

ごぼう先生

9万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。