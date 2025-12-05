

ダイアン

ダイアンが、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（午後7時20分〜）副音声の実況トーク『紅白ウラトークチャンネル』で司会を務める。

｢つなぐ、つながる、大みそか。｣をテーマにお届けする『第76回NHK紅白歌合戦』。今年も、副音声の実況トーク『紅白ウラトークチャンネル』の放送が決定した。

司会は、バラエティー番組を中心に活躍するダイアンの二人と、『サタデーウオッチ９』でキャスターを務める林田理沙アナウンサー。『紅白ウラトークチャンネル』では、主音声では伝えきれない出場歌手の魅力や舞台裏の情報など、NHKホール客席内の実況席から、生放送の臨場感たっぷりに届ける。

ラジオ司会は、『新・BS 日本のうた』の司会を務める佐々木芳史アナウンサーと、『はやウタ』の司会、『ひむバス』のバスガイドを務める宮崎あずさアナウンサーに決定した。

ダイアン コメント

【津田篤宏】

今年の紅白歌合戦も家でゆっくり見ようと思ってたところ、こんなすごい話がきてびっくりしました！

こんな経験なかなかできることじゃないのでめちゃくちゃ嬉しいです！

ごいごいすーな紅白歌合戦をすーすすー！いやすー！な紅白歌合戦になるよう精一杯頑張ります！ぜひご一緒に！【ユースケ】

なんと2025年の紅白歌合戦のウラトークをやらせていただくことになりました。びっくりしてます、あの国民的行事の紅白に少しですが出ます、多分。最高の締めくくり。大みそかの紅白歌合戦よろしくお願いします！