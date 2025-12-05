A級戦犯・東條英機の曾孫が“東條という姓”と向き合えるようになるまで「父の世代は全国民から敵視されていた」
東條英機。その名を聞けば、近代史に明るくなくとも「A級戦犯」の語を続けざまに唱えることができてしまう。「戦後最大のタブー」とも、長きにわたり評価されてきた。
当人は死刑により、1948年12月23日に63年の生涯を終えることとなったが、残された子孫の人生は当然、続いていく。
今回話を聞いた東條英利さん（53歳）は、直系の曾孫である。この重たい名を、どのように背負って生きてきたのだろうか。
名前をくびきとして考えていた過去から、「和解」のために使うべきものと考えるに至るまで――。その思いと現在取り組んでいる活動について伺った。
◆父の世代は全国民から敵視されていた
――「東條」という名前は、長年「戦後最大のタブー」とされてきたかと思います。公に活動を始めるまで、どのような葛藤があったのでしょうか。
東條英利：東條英機はおそらく戦後最大のタブーですね。私の父の世代は全国民から敵視されていた家ですから。私自身、30歳ぐらいまではこの名前から逃げようとしていました。
ただ、世の中がどんどん変わってきたんです。私の中では、小泉元首相の靖国参拝が大きな変化で、そこで「A級戦犯」という言葉がマスメディアでも使われ始めました。同時にインターネットが台頭して、今までメディアでは取り上げられなかった曽祖父のことを、皆さんが勝手に調べ始められるようになった。それで、曽祖父の見方を変えた方が少し増えはじめたというのが公に発信を始めた背景です。
◆「仕返しをしてはいけない」という言葉を頑なに守った
――お父様世代は、特にご苦労されたと聞いています。具体的にどのような経験があったのでしょうか。
東條英利：父の苦労を一番感じるエピソードがあります。終戦時の小学2年生ぐらいの時、まず学校の先生全員が父を担任として受け持つのを拒否しんです。「東條英機の孫なんか見たくない」と。父は学校に行っても教室に入れず、校庭のポールに登って2階の教室を眺めていたそうです。
復学しても、「お前のじいちゃんのせいで俺の親父が死んだ」と責められ、いじめや石投げに遭っていました。本当に切ないのは、父には幼い妹と弟がいたのですが、彼らが狙われた時には、父が覆いかぶさって、殴られ終わるのを血だらけになって待っていたという話です。東條英機の妻からは「決して仕返しはしてはなりません」と言われていたので、父は一番我慢していたと思います。
◆「死刑執行直前」の東條英機氏は…
――曾祖父である東條英機氏は、死刑執行直前に「恨みつらみではない」行動をとられたと伺っています。
東條英利：そうですね。曽祖父が亡くなる前の話ですが、死刑執行直前に、米兵に感謝と労いの言葉を述べて、握手してから向かっているんです。恨みつらみではなく、和解で赴いたという話がある。
実は最近、巣鴨プリズンで看守をしていた方のご子息から、曽祖父が履いていたサンダルの片方をお譲り頂いたんです。その看守の方が息子に「あんな素晴らしい人はいない」と話していたそうです。この看守との穏やかな関係を考えると、彼が最後まで憎しみを持っていなかったことを裏付けている要因の一つなのではと思っています。
私がこの東條の名でやろうとしていることは、まさにその和解を進めることだと再認識しました。
◆トルーマンやスターリンの曾孫との交流が
――現在、東條さんが力を入れている活動の一つの「HOPE80」は、ハリー・S・トルーマン元大統領の曾孫であるクリフトン・トルーマン・ダニエル氏と関わりから、どのように始まったのでしょうか。
東條英利：私の活動は大きく分けて二つありまして、一つが草の根の「しめ縄プロジェクト」、もう一つがトルーマンの曾孫との活動です。
