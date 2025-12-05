インフルエンザ早期大流行で“リピート感染”のリスク。「3種つづけて感染した患者さんも…」医師に予防策を聞く
連日ニュースになっている、インフルエンザの早期大流行。インフルエンザの感染者数が「1医療機関あたり、1週間で30人」を超えると「インフルエンザ警報」が出されるのだが、これが全国平均で「44.99人」（2025年11月24〜30日）。もう警報レベルをはるかに超えているのだ。
しかも今年は、「サブクレードK」と呼ばれる新たな変異株が流行しており、まだ免疫を持つ人が少ないと報じられている。
「2025年は例年より1ケ月早くシーズン入りしたことで流行期間が長引き、『リピート感染』が懸念されています」。そう警鐘を鳴らすのは、年間3万人を診察する総合診療医で一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介医師だ。
リピート感染とは、複数の感染症に続けてかかってしまうこと。
「昨シーズンには、連続して3つの感染症にかかった患者さんがいましたが、今年はシーズン長期化でさらにそのリスクが高まっています」（伊藤医師、以下同）。
そこで、リピート感染しないための対処法について、伊藤医師に聞いた。
◆何度も感染をくり返す「リピート感染」のリスク
コロナ禍が一段落してから、マスクやうがいなどの対策をゆるめる人が増え、それが感染症増加の一因だといわれている。
また、昨今は酷暑の夏から急速に冷え込んで冬に突入する「二季化」が、体に負担をかけている。世界的な寒波も予想されており、12月3〜4日には日本列島に寒波が襲来した。温暖化といわれながらも、近年は最低気温を更新する地域もあり、今冬も寒さが厳しそうだ。
「その中で、懸念されるのが『リピート感染』です。例えば、インフルエンザ→マイコプラズマ→ノロウイルスのように、一つの感染症が治りきらないうちに次の感染症にかかってしまうのです。
感染が続くと臓器の機能低下にもつながります。特に肺が繊維化（炎症によって肺胞の壁が厚くなる）すると、ウイルスや細菌が棲みやすくなり、肺炎のリスクが高まります。肺炎のリスク回避のために抗生剤を多用すると、今度は抗生物質が効かない多剤耐性菌の危険性が出てくるのです」（伊藤医師、以下同）。
このイタチごっこのようなリピートを食い止めるには、やはり「基礎的な免疫力を維持することが大切です」と伊藤医師。では何をすればいいのか？
◆連続うがい、階段上りなどを習慣に
免疫とは、ウィルスなどの異物が侵入したときに、攻撃して“やっつける”システム。全身の細胞やネットワークが絡みあっており、結局のところは「健康的な生活習慣や食生活」を続けるしかない。
生活習慣について、伊藤医師のアドバイスは以下のようなものだ。
・睡眠は1日6時間以上、理想は7時間を確保する。夜12時前には就寝したほうがいい。
・運動は、ジムに通うまでもなく日常生活でOK。例えば駅やマンションで階段を見たら、ジムだと思って階段を使おう。ただし、過度な運動は逆に免疫力を低下させるので要注意。
・「連続うがい」を習慣にしよう。「のどがイガイガする」「風邪を引いたかも」と感じたら、すぐに「連続うがい」を行う。のどの奥まで届くようにガラガラとうがいをし、これを10〜15秒×10回以上、理想的には20〜30回。緑茶でうがいすると、さらによい。
この「連続うがい」は素朴だが効果的らしく、感染初期の段階では、物理的にウイルスを外に出すことで本格的な罹患を防ぎやすいという。
◆伊藤医師が実践する、免疫力アップの食材選び
免疫をあげるためには、食材選びも大切だ。
人体で最も免疫細胞が活性化している場所は腸管であることから、腸内環境を整える善玉菌を摂るのがおすすめだという。ちなみに、伊藤医師が実践しているのは、「朝ごはんは、お米、みそ汁とおかず、そしてデザートに毎朝ヨーグルトを食べて乳酸菌を摂っています。ヨーグルトはベリー系などポリフェノールが豊富な果物と一緒に摂るのがおすすめです」。
