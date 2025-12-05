自販機購入時に「クマ出没注意！」 ダイドードリンコ、クマ対策自販機設置へ
ダイドードリンコは5日、クマの出没注意を呼び掛ける「クマ対策自動販売機」を岩手県紫波郡紫波町に設置すると発表した。金銭投入時に「クマ出没注意！」などのメッセージが流れる機能が搭載されており、クマ対策への意識向上につなげる狙いがある。
【写真】「クマ出没注意！」音声が流れるクマ対策自販機
取り組みは、市街地に出没するクマへの注意喚起を目的に、自動販売機を通じて住民の安全確保に寄与することをめざして企画された。金銭投入時に「クマ出没注意！」との音声が流れるほか、商品搬出時には「クマを見かけたら落ち着いてゆっくり後退しましょう！」などのオリジナルメッセージが流れる機能を搭載している。
紫波町公式LINEの登録用QRコードも掲示し、クマ出没情報の確認を促進することで、クマ対策への意識向上につなげる。11日に町内3ヶ所に設置する。
【写真】「クマ出没注意！」音声が流れるクマ対策自販機
取り組みは、市街地に出没するクマへの注意喚起を目的に、自動販売機を通じて住民の安全確保に寄与することをめざして企画された。金銭投入時に「クマ出没注意！」との音声が流れるほか、商品搬出時には「クマを見かけたら落ち着いてゆっくり後退しましょう！」などのオリジナルメッセージが流れる機能を搭載している。
紫波町公式LINEの登録用QRコードも掲示し、クマ出没情報の確認を促進することで、クマ対策への意識向上につなげる。11日に町内3ヶ所に設置する。