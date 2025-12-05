ちゃんみな、体調不良によりアジア授賞式への出演キャンセル発表「早く回復する様努めます」
ラッパー／シンガーのちゃんみなが、6日に開催される韓国発のアジア授賞式『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025（AAA2025）』への出演をキャンセルすることが発表された。5日、ちゃんみなスタッフが公式Xアカウントを通じて報告した。
【写真】「早く回復する様努めます」出演キャンセルとなったちゃんみなの投稿
ちゃんみなは前日より発熱と体調不良の症状があり、医師の診断により治療と十分な休養が必要と判断。現時点での出演は困難とされ、出演取りやめが決定された。発表では、直前での案内となったことを謝罪し、来場予定だったファンや主催者、関係者、共演者への謝意も伝えられている。
なお、夫であり同イベントにともに出演予定だったラッパー・ASH ISLANDにも謝罪の言葉が添えられている。
ちゃんみな本人も自身の公式Xアカウントで「申し訳ありません。早く回復する様努めます」とコメントしている。
