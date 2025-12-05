お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。「あのちゃん」こと歌手でタレントの、あのについて言及した。

リスナーのメールで、あのちゃんが同番組のリスナーであることを伝えられた。矢作が「聴くの？ ラジオとか」と言うと、小木も「全く興味ないと思ったけど」と反応した。

2人は過去にキャンプ番組であのちゃんと共演しているという。矢作は「ああ見えてすごい話しやすいやすいからな。意外と思うじゃない。あのちゃんって、めっちゃ話しやすいからな。あれは珍しいタイプだよな」と絶賛。小木も「考えてるんだよな、あの人って」と賛同した。続けて矢作は「聞き上手なのかな？ 意外と。不思議だよな」と語った。

06年10月から番組開始し、今放送で通算1000回を迎えた。この日は立食パーティーと称し、「クソメン」「クソガール」と呼ばれるリスナーから事前募集を募り15名をラジオブースに招待。グラスを片手に乾杯した。その後、5人を3組に分けて、番組内で交流を図った。メールテーマは「1000回の中で印象に残っていること！」に掲げ、過去回の話題で盛り上がった。