＜チャンピオンズC＞3歳勢が断然人気も「危険な人気馬」が多すぎる理由…武豊×メイショウハリオの大駆けに期待できるか
今週末はダートG1のチャンピオンズCが中京競馬場で行われる。今年は例年に比べて有力馬の顔ぶれがやや異質なものとなりそうだ。
◆3歳世代のレベルの高さが際立つ顔ぶれに
チャンピオンズCといえば、歴戦の古馬が人気を背負うことが多い。過去10年で1番人気に支持された馬の年齢を見ても、3歳馬1頭、4歳馬2頭、5歳馬4頭、そして6歳馬が3頭と古馬が優勢。芝に比べると活躍期間が長いとされるダート競走においては、経験が非常に重要な要素となるからだ。
ところが今年の出走メンバー16頭を見渡すと、3歳馬のナルカミとルクソールカフェが1番人気を争うことになりそう。さらにその2頭に加えて、4歳牝馬ダブルハートボンドの3頭が上位人気を形成する異質な構図が予想される。これが大波乱の引き金となるかもしれない。
そもそも今年の3歳世代は、近年屈指のハイレベル世代という評価を受けている。先月の天皇賞・秋でマスカレードボールとミュージアムマイルがワンツーフィニッシュしたほか、ジャパンCでマスカレードボールがカランダガンと歴史的な死闘を演じた。
ダート路線も同様で、ルクソールカフェが武蔵野Sで古馬を一蹴。相対的に今年の3歳世代のレベルの高さには疑いようがない。
◆ナルカミとルクソールカフェの2頭は厳しい？
ただ、重箱の隅をつつくような話だが、天皇賞・秋とジャパンCは3歳馬と古馬には2kgの斤量差があった。一方で、チャンピオンズCはその差が1kgに縮まる。
前身のジャパンCダート時代から本レースは11月下旬から12月上旬に開催されている。ただ開催時期の都合で、3歳馬と古馬の斤量差が1kgになる年と、2kgになる年が存在する。
これまで2kg差の年、つまり3歳馬に有利な年は、10回あったが、合計25頭が出走し4勝を挙げている。一方で、1kg差の年は13回あったにもかかわらず合計31頭が出走し1勝しか挙げられていない（2018年クリソベリル）。
今年は3歳馬にとって有利とはいえない斤量差が1kgの年。それだけに、ナルカミとルクソールカフェの2頭には斤量の恩恵が期待できないということになる。
◆3歳馬2頭が抱える“具体的なリスク”
3歳馬の2頭が抱える不安要素は斤量差以外にもある。ナルカミはここまで6戦5勝と底しれぬ強さを見せているが、唯一7着に敗戦した舞台が今回と同じ中京の1800mだった。
また、古馬との対戦は3走前のいわき特別（2勝クラス）のみで、年長世代の一線級とは今回が初顔合わせ。脚質的にも、これまで逃げて他を寄せ付けない競馬を見せているが、今回は6枠12番とやや外目の枠に入ってしまった。未経験のもまれた競馬になった時に思わぬ惨敗の可能性もあるだろう。
ナルカミ以上にタフな枠順に入ったのがルクソールカフェで、なんと大外16番枠に収まった。この枠ならもまれる心配はないが、コースの形状を考えれば、かなりの距離ロスを強いられそう。過去10年で8枠の馬は【1-0-0-18】。唯一の好走は2年前のレモンポップで、その時は大外からハナを奪うことで道中の距離ロスを消すことに成功した。
ルクソールカフェは先行と差しのどちらでも結果を残しており、アメリカの名手F. ジェルー騎手も大きな味方となるだろう。ただし、同騎手は今回が初来日。16番枠からひと工夫もふた工夫も必要となりそうだ。
◆牝馬ダブルハートボンドも苦戦必至？
また“3強”の一角を担うことになる、4歳牝馬のダブルハートボンドも苦戦は必至だろう。
同馬はこれまで7戦6勝、2着1回とその素質をいかんなく発揮している。近3走はいずれも牡馬との混合戦で、前走の「みやこS」はJRAレコードで押し切る強い内容だった。
ただし、JRAのダートG1は牝馬にとって鬼門。牡馬と対等に戦うことは容易なことではない。舞台が阪神1800mとなった2008年以降、牝馬の成績は【1-0-0-14】で、12番人気のサンビスタが2015年に金星を挙げたのが最初で最後だ。
